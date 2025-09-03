Hospital municipal de Baradero mejora las salas de guardia para médicos tras intensos reclamos de los profesionales

Respuesta a un reclamo histórico del personal médico: Las autoridades del Hospital Municipal de Baradero concretaron mejoras en las salas de descanso destinadas a los médicos de guardia , luego de numerosos reclamos por parte de los profesionales de la salud. El objetivo: mejorar las condiciones laborales y favorecer una atención más eficiente a los pacientes.

Desde la Secretaría de Salud indicaron que estas reformas eran una deuda pendiente.

“Esto tiene que ver con que alguien que no esté contenido no puede aprender ni contener al paciente”, señaló el Secretario de Salud, quien también destacó el trabajo conjunto con la cooperadora del hospital.

Las mejoras implementadas incluyeron nuevo mobiliario, pintura, mejor iluminación y reacondicionamiento de los espacios de descanso . Estas obras apuntan a que los médicos puedan cumplir sus turnos en un entorno funcional, cómodo y propicio para la concentración .

Las reformas forman parte de un plan integral de fortalecimiento institucional, que también prevé inversión en equipamiento médico e infraestructura hospitalaria.

Gestión de fondos propios

El Secretario de Salud también remarcó el respaldo, se impulsó que la cantina del festival local regresara a manos de la cooperadora del hospital, permitiendo que los fondos recaudados se reinviertan en mejoras para el personal y los pacientes.

“Hay una decisión política del Intendente para que los recursos generados queden en el Hospital”, explicó el Dr. Darío Puede.

Profesionales: “Trabajar en condiciones dignas mejora la atención”

Médicos y trabajadores de la salud celebraron las mejoras, destacando que el bienestar del personal impacta directamente en la calidad del servicio que reciben los vecinos.

“Cuando trabajamos en condiciones dignas, los pacientes reciben un servicio mucho más seguro y eficiente”, aseguraron.