Ramallo: La Mosca cierra en el Puerto una jornada de música y cultura por el 24 de marzo

Este lunes 23 de marzo, el Paseo del Puerto Municipal “Arturo Jauretche” será escenario de una propuesta que combina música, arte, gastronomía y reflexión, en el marco de las actividades por el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Este lunes 23 de marzo, el Paseo del Puerto Municipal “Arturo Jauretche” será escenario de una jornada cultural que unirá música , arte y reflexión en la antesala del Día de la Memoria , la Verdad y la Justicia, con actividades desde la tarde hasta la medianoche en la ciudad de Ramallo .

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La propuesta comenzará a las 14 horas con entrada libre y gratuita, convocando a vecinos y vecinas a disfrutar de una jornada al aire libre. Sobre el escenario se presentarán artistas locales y regionales como el Ballet Municipal de Villa General Savio, Los Condenados de la Tierra, Apolo 55, Emilia Coronel y su conjunto, Santa Music, Huitral y The Chaperos.

Además, el evento contará con feria de artesanos, puestos gastronómicos y actividades recreativas para las infancias, consolidando una propuesta integral pensada para todas las edades. Desde la organización invitan a asistir con reposera y mate para compartir el encuentro comunitario.

El cierre estará a cargo de La Mosca, una de las bandas más representativas de la escena nacional, que se presentará en su ciudad en un contexto cargado de significado. El show no solo marcará el final de la jornada, sino también el inicio de una nueva gira internacional.

El músico Julio Clark destacó el valor simbólico del evento: “Siempre hay que recordar las cosas que nos han dolido mucho y también para nosotros es un orgullo tocar en Ramallo”. Además, remarcó la importancia de iniciar una gira desde su lugar de origen.

Con más de tres décadas de trayectoria, la banda mantiene vigencia y proyección internacional, con presentaciones previstas en América y Europa, alcanzando cerca de 40 países recorridos.

Memoria, reflexión y contexto cultural en Argentina

En sus declaraciones, Clark también hizo referencia a la situación actual del sector artístico: “Después de 30 años de carrera, esta es la primera vez que no hacemos shows en dos meses. Lo primero que cae es la diversión”, expresó, aludiendo al impacto económico en la actividad.

Pese a ese escenario, el vínculo con Ramallo sigue siendo central para el grupo. “Cada vez que tocamos acá, la presión es más alta”, sostuvo, invitando a la comunidad a acompañar el espectáculo.

La jornada culminará a la medianoche con un momento de reflexión colectiva, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, en una fecha profundamente significativa para la historia argentina.