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    • Un cordón sanitario de emergencia trasladó al Hospital a un niño herido en un accidente en bicicleta

    Un amplio operativo policial, municipal y sanitario permitió llevar con prioridad máxima al Hospital San José a un niño de 11 años herido al clavarse el manubrio.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    15 de marzo de 2026 - 00:04
    En un cordón sanitario la ambulancia custodiada de móviles y motos policiales trasladó al niño desde Ricardo Jhon y Laprida hasta el Hospital San José.

    En un cordón sanitario la ambulancia custodiada de móviles y motos policiales trasladó al niño desde Ricardo Jhon y Laprida hasta el Hospital San José.

    LA OPINION

    Un amplio operativo de emergencia se desplegó durante la tarde de este sábado en Pergamino para asistir y trasladar con prioridad máxima a un niño de 11 años que sufrió un grave accidente mientras circulaba en bicicleta y resultó herido al incrustarse el manubrio en una zona sensible del cuerpo.

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    El procedimiento se activó de inmediato con un cordón sanitario coordinado entre personal del Same, efectivos policiales, brigada motorizada, agentes municipales y Bomberos, quienes acompañaron a la ambulancia durante todo el recorrido desde la zona de Ricardo John y Laprida hasta la guardia pediátrica del Hospital San José.

    Cordón sanitario

    La unidad sanitaria avanzó escoltada por móviles policiales y motocicletas de la brigada motorizada, tanto por delante como por detrás, con balizas y sirenas encendidas para despejar el tránsito y garantizar un traslado rápido hacia el centro asistencial.

    Como ocurre en este tipo de intervenciones críticas, en paralelo se notificó al Hospital San José para que activara el protocolo de triage y preparara el ingreso del paciente con prioridad cero en el sector quirúrgico de urgencias pediátricas.

    Al llegar al establecimiento sanitario, el niño fue recibido por cirujanos, médicos clínicos y personal de enfermería que aguardaban en el área pediátrica para intervenir de inmediato debido a la complejidad de la lesión provocada por el accidente en bicicleta.

    Fuentes vinculadas al caso indicaron que la rápida coordinación entre los equipos de emergencia permitió realizar la intervención quirúrgica sin demoras, lo que resultó decisivo para estabilizar el cuadro clínico del menor.

    De acuerdo con los primeros trascendidos médicos, el paciente evolucionó favorablemente luego de la cirugía y permanece internado en observación en una sala de Pediatría, fuera de peligro.

    Personas allegadas a la familia destacaron además la entereza del niño durante toda la asistencia previa al traslado. Según relataron, mantuvo buen ánimo y colaboró con el médico de la ambulancia durante la atención inicial, el traslado y el ingreso al quirófano, pese al dolor y la gravedad del cuadro.

    El despliegue generó impacto entre vecinos y automovilistas que observaron el paso de la ambulancia escoltada por los móviles de emergencia a través de distintas arterias de la ciudad, en una intervención que volvió a poner en evidencia la importancia de la articulación entre el sistema sanitario y las fuerzas de seguridad ante situaciones críticas.

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