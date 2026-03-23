lunes 23 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Martín Marinucci: "En la Provincia, la reforma de la VTV que plantea el Gobierno nacional no se va a aplicar"

    Desde el área de Transporte de la provincia de Buenos Aires explicaron los motivos por los cuales no habrá cambios en la VTV.

    23 de marzo de 2026 - 17:00
    Provincia explicó por qué no habrá cambios en la VTV
    Lee además
    pergamino: desde este miercoles los bancos cambian su horario de atencion

    Pergamino: Desde este miércoles los bancos cambian su horario de atención
    provincia anuncio que la vtv ahora se debera pagar antes del turno asignado

    Provincia anunció que la VTV ahora se deberá pagar antes del turno asignado

    “La provincia es una jurisdicción autónoma, como el resto de las provincias. Tenemos una ley que tiene que ver con la verificación técnica vehicular y nosotros sostenemos el mismo régimen: vehículo pasado los dos años de patentamiento de cero kilómetro ya es plausible de verificación técnica vehicular. La regularidad es cada un año, todos los vehículos tienen que estar verificados”, explicó el funcionario.

    Durante su paso por el programa Lado P, Marinucci fue consultado sobre los motivos por los cuales el distrito no convalidará la prórroga de los plazos ni la descentralización de los controles vehiculares hacia establecimientos privados. Ante la pregunta de si se trataba de una postura política obstinada, el ministro fue tajante: “No es que nos encaprichamos, estamos convencidos que es necesario”. En esa línea, argumentó que la inspección periódica es un pilar fundamental para evitar accidentes en las rutas: “Garantizar que los vehículos estén en condiciones es garantizar la seguridad vial”.

    VTV: Por qué rechaza los “talleres verificadores”

    Uno de los puntos más ríspidos de la discusión radica en la propuesta nacional de habilitar a concesionarias y talleres mecánicos particulares para emitir las obleas de circulación, eliminando la exclusividad de las plantas tradicionales. Marinucci recordó que ya había debatido este punto el año pasado en el Senado bonaerense y cuestionó severamente la falta de transparencia que esta modalidad acarrearía. “¿Cómo yo puedo permitir que un taller que su venta es la mano de obra y el cambio de repuesto de un vehículo, vaya alguien a hacer la verificación?”, se preguntó el titular de la cartera de Transporte.

    Para el funcionario, la unificación de la revisión y el arreglo en un mismo comercio desvirtúa la finalidad de la política pública. “Puede haber dos cuestiones: una es que le diga ‘está todo mal’ para que lo corrija. O la otra, que le diga ‘está todo casi bien, pero bueno, venite la semana que viene, te doy la VTV’. Es generar una situación muy compleja en la provincia”, detalló. Por el contrario, defendió el esquema de las plantas actuales, argumentando que “solo hacen verificación, informan y no tienen convivencia con el taller que pueda cambiarle el amortiguador, o el que le tenga que vender el matafuego, o el que le tenga que corregir los frenos”.

    Tránsito y seguridad vial

    Hacia el final de la entrevista, el ministro vinculó el cumplimiento de las normativas de tránsito con la administración de los recursos estatales y la responsabilidad civil de los conductores. Evaluó que la obligatoriedad presiona a los ciudadanos a realizar chequeos que de otra forma postergarían indefinidamente: “Esto permite, o exige, porque el Estado está para cuidar a los habitantes, que por lo menos una vez por año lo hagas. Porque si no alguien no lo hace porque dice ‘no, después lo llevo, no pasa nada, no llego, se me hace tarde, nadie me controla, es mi vida'”.

    Frente a este argumento individualista, Marinucci concluyó marcando el límite de la intervención pública: “Es mi vida, pero es la responsabilidad del Estado en cuidarla. Además el Estado gasta mucha plata después de socorrer las irresponsabilidades. El Estado tiene que cuidar para garantizar la vida, la salud, la integridad de las personas, pero además tiene que salir a erogar muchos recursos en socorrer la irresponsabilidad”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino: Desde este miércoles los bancos cambian su horario de atención

    Provincia anunció que la VTV ahora se deberá pagar antes del turno asignado

    Decisión Niñez: hasta este viernes será la inscripción para el Programa bonaerense

    San Nicolás: Proponen prohibir celulares en las cárceles bonaerenses para frenar delitos desde prisión

    "Pergamino cumple porque la Provincia cumple", afirmó Silvia Viera tras las críticas del intendente a Kicillof

    San Pedro participó del Encuentro Provincial de Centros Juveniles en La Plata

    Pergamino impulsa beneficios fiscales para atraer industrias y generar empleo

    Ausentismo: Provincia pidió a las familias que los chicos no falten a la escuela

    San Pedro homenajeó a las víctimas del COVID-19 con un emotivo acto en el Vía Crucis

    Gran convocatoria en San Pedro: se realizó el primer encuentro de intercambio de semillas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En una jornada marcada por el recuerdo y la sensibilidad, la comunidad de San Pedro realizó un acto de homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19 en el anfiteatro del Vía Crucis.

    San Pedro homenajeó a las víctimas del COVID-19 con un emotivo acto en el Vía Crucis

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La actividad se realizará el próximo 2 de abril, de 15:00 a 18:30 horas, en la Costanera Alta.

    San Nicolás conmemora el Día del Autismo con una jornada inclusiva en la costanera
    Salud: Pautas para la prevención de Salmonella y cuidado de los consumidores

    Salud: Pautas para la prevención de Salmonella y cuidado de los consumidores

    Martín Marinucci: En la Provincia, la reforma de la VTV que plantea el Gobierno nacional no se va a aplicar

    Martín Marinucci: "En la Provincia, la reforma de la VTV que plantea el Gobierno nacional no se va a aplicar"

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: Refuerzan la seguridad tras el temporal y amplían la red en zona céntrica

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: Refuerzan la seguridad tras el temporal y amplían la red en zona céntrica

    Pergamino: Desde este miércoles los bancos cambian su horario de atención

    Pergamino: Desde este miércoles los bancos cambian su horario de atención