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    • Educación superior en San Pedro: egresó la primera cohorte universitaria local

    Entregaron diplomas en San Pedro en Administración y Gestión Industrial, impulsada por la UNGS y el Programa Puentes.

    22 de marzo de 2026 - 14:12
    El Salón Dorado del Palacio Municipal fue el escenario de la entrega de certificados a los primeros egresados de la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, una propuesta académica dictada por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

    El Salón Dorado del Palacio Municipal fue el escenario de la entrega de certificados a los primeros egresados de la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, una propuesta académica dictada por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

    San Pedro Municipio

    En un hecho histórico para la educación local, San Pedro reconoció a los primeros egresados de una formación universitaria pública dictada en la ciudad. La ceremonia se realizó en el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde se entregaron los certificados a quienes completaron la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial.

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    Un paso histórico para la educación universitaria en San Pedro

    El acto de entrega de diplomas marcó un hito en el desarrollo educativo de San Pedro, consolidando una nueva etapa en el acceso a estudios superiores dentro del distrito. La Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, dictada por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), permitió que vecinos de la ciudad pudieran formarse sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.

    La iniciativa se enmarca en el Programa Puentes, una política orientada a acercar propuestas universitarias a distintos municipios bonaerenses. En este contexto, San Pedro avanza en la construcción de un modelo educativo más inclusivo y federal, ampliando las posibilidades de capacitación profesional.

    El Polo Universitario local se consolida con su primera cohorte

    La graduación de estos estudiantes representa la primera cohorte de egresados bajo esta modalidad en la ciudad, lo que fortalece el crecimiento del Polo Universitario local. Este espacio busca convertirse en un punto de referencia para la formación académica, articulando con universidades nacionales y generando nuevas oportunidades educativas.

    Desde la organización destacaron que este tipo de propuestas no solo benefician a los estudiantes, sino que también impactan positivamente en el desarrollo productivo de la región, al generar recursos humanos capacitados en áreas estratégicas.

    Formación gratuita orientada al desarrollo industrial regional

    La Diplomatura en Administración y Gestión Industrial tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas y de gestión en el sector industrial. A través de contenidos específicos y una mirada aplicada, los egresados adquieren herramientas clave para mejorar la competitividad y eficiencia en sus ámbitos laborales.

    Además, el carácter público y gratuito de la propuesta garantiza el acceso igualitario a la educación superior, eliminando barreras económicas y geográficas. Este enfoque resulta central para impulsar el crecimiento de San Pedro y su zona de influencia, apostando al conocimiento como motor de desarrollo.

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