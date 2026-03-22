Ramallo: el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes por los nodos tecnológicos

El Concejo Deliberante de Ramallo solicitó detalles al Ejecutivo sobre el avance de la ordenanza que impulsa la creación de nodos tecnológicos para garantizar acceso digital, conectividad y educación a distancia en todo el distrito.

El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó un pedido de informes para conocer el estado de implementación de la ordenanza que prevé la creación de nodos tecnológicos en distintas localidades. La iniciativa busca garantizar acceso a herramientas digitales, conectividad y educación a distancia.

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Durante la última sesión, los concejales dieron luz verde a un pedido formal dirigido al Departamento Ejecutivo con el objetivo de obtener precisiones sobre el cumplimiento de la ordenanza sancionada en 2025, que establece la creación de espacios equipados con computadoras e internet.

El proyecto fue impulsado por la concejal Soledad Agotegaray, del bloque Juntos por Ramallo, quien remarcó la importancia de conocer si la iniciativa forma parte de la planificación actual del gobierno local y si existen avances concretos en su implementación.

Los nodos tecnológicos están pensados como puntos estratégicos de acceso a la conectividad, especialmente destinados a estudiantes que cursan bajo modalidad virtual o requieren herramientas digitales para su formación.

Según explicó la edil, la propuesta apunta a resolver una problemática extendida en el distrito: la dificultad de muchos vecinos para acceder a dispositivos o trasladarse hacia centros educativos. En ese sentido, los espacios permitirían realizar consultas, asistir a clases y desarrollar actividades académicas sin depender de recursos propios.

Pedido de informes al Ejecutivo municipal

El expediente aprobado solicita información detallada sobre las acciones realizadas hasta el momento, las localidades incluidas en el proyecto y la existencia de un cronograma de ejecución para los nodos tecnológicos.

Además, el Concejo busca conocer si la iniciativa continúa dentro de las prioridades del Ejecutivo, teniendo en cuenta su impacto en términos de igualdad de oportunidades y acceso a la tecnología.

La medida vuelve a poner en agenda una política pública vinculada a la inclusión digital, en un contexto donde la educación a distancia y la digitalización siguen en expansión. Ahora, los concejales esperan una respuesta oficial que permita evaluar el estado real de avance de esta herramienta clave para reducir la brecha digital en Ramallo.