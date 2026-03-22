lunes 23 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes por los nodos tecnológicos

    El cuerpo deliberativo de Ramallo pidió al Ejecutivo detalles sobre la ordenanza que impulsa espacios con conectividad y acceso digital en todo el distrito.

    22 de marzo de 2026 - 10:55
    El Concejo Deliberante de Ramallo solicitó detalles al Ejecutivo sobre el avance de la ordenanza que impulsa la creación de nodos tecnológicos para garantizar acceso digital, conectividad y educación a distancia en todo el distrito.

    El Concejo Deliberante de Ramallo solicitó detalles al Ejecutivo sobre el avance de la ordenanza que impulsa la creación de nodos tecnológicos para garantizar acceso digital, conectividad y educación a distancia en todo el distrito.

    lavozderamallo.com.ar

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó un pedido de informes para conocer el estado de implementación de la ordenanza que prevé la creación de nodos tecnológicos en distintas localidades. La iniciativa busca garantizar acceso a herramientas digitales, conectividad y educación a distancia.

    Lee además
    Este lunes 23 de marzo, el Paseo del Puerto Municipal “Arturo Jauretche” será escenario de una propuesta que combina música, arte, gastronomía y reflexión, en el marco de las actividades por el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

    Ramallo: La Mosca cierra en el Puerto una jornada de música y cultura por el 24 de marzo
    La suspensión de las exportaciones del frigorífico ArreBeef SA hacia China generó preocupación en Pérez Millán y el norte de Ramallo, donde la planta es un eje central de la economía local.

    Pérez Millán: Freno en ArreBeef, alarma por el impacto laboral y productivo en el norte bonaerense

    Avance de los nodos tecnológicos en Ramallo

    Durante la última sesión, los concejales dieron luz verde a un pedido formal dirigido al Departamento Ejecutivo con el objetivo de obtener precisiones sobre el cumplimiento de la ordenanza sancionada en 2025, que establece la creación de espacios equipados con computadoras e internet.

    El proyecto fue impulsado por la concejal Soledad Agotegaray, del bloque Juntos por Ramallo, quien remarcó la importancia de conocer si la iniciativa forma parte de la planificación actual del gobierno local y si existen avances concretos en su implementación.

    Inclusión digital y acceso a la educación

    Los nodos tecnológicos están pensados como puntos estratégicos de acceso a la conectividad, especialmente destinados a estudiantes que cursan bajo modalidad virtual o requieren herramientas digitales para su formación.

    Según explicó la edil, la propuesta apunta a resolver una problemática extendida en el distrito: la dificultad de muchos vecinos para acceder a dispositivos o trasladarse hacia centros educativos. En ese sentido, los espacios permitirían realizar consultas, asistir a clases y desarrollar actividades académicas sin depender de recursos propios.

    Pedido de informes al Ejecutivo municipal

    El expediente aprobado solicita información detallada sobre las acciones realizadas hasta el momento, las localidades incluidas en el proyecto y la existencia de un cronograma de ejecución para los nodos tecnológicos.

    Además, el Concejo busca conocer si la iniciativa continúa dentro de las prioridades del Ejecutivo, teniendo en cuenta su impacto en términos de igualdad de oportunidades y acceso a la tecnología.

    La medida vuelve a poner en agenda una política pública vinculada a la inclusión digital, en un contexto donde la educación a distancia y la digitalización siguen en expansión. Ahora, los concejales esperan una respuesta oficial que permita evaluar el estado real de avance de esta herramienta clave para reducir la brecha digital en Ramallo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: La Mosca cierra en el Puerto una jornada de música y cultura por el 24 de marzo

    Pérez Millán: Freno en ArreBeef, alarma por el impacto laboral y productivo en el norte bonaerense

    Ramallo: el Concejo reclama obras urgentes en escuelas y mejoras en equipamiento

    Ramallo: más de 400 jóvenes se anotaron en "Acompañados", el programa laboral

    Ramallo: Papeleros mantienen el quite de colaboración y crece la tensión en la planta de Fiplasto

    Ramallo comenzó a entregar becas para estudiantes de medicina tras meses de reclamos

    Ramallo: UPVA apeló ante la Cámara y pide suspender obras vinculadas a Sidersa en el Arroyo Ramallo

    Trabajadores de Fiplasto en Ramallo levantaron una semana de protestas por el conflicto paritario

    Vecinos de Ramallo denuncian abandono tras un violento episodio armado en el barrio La Isoca

    Ramallo: Isarra destacó el contacto directo con vecinos y defendió las reuniones barriales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Este lunes 23 de marzo, el Paseo del Puerto Municipal “Arturo Jauretche” será escenario de una propuesta que combina música, arte, gastronomía y reflexión, en el marco de las actividades por el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

    Ramallo: La Mosca cierra en el Puerto una jornada de música y cultura por el 24 de marzo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Douglas Haig festejó y se quedó con los tres puntos en el inicio del Torneo Federal A 2026.

    Douglas arrancó firme: derrotó a Gimnasia de Chivilcoy 2 a 1
    El Hospital Privado SADIV de San Pedro anunció la puesta en marcha de su nueva Guardia Activa de Neonatología, un avance prestacional que funcionará de manera articulada con el servicio de Maternidad para garantizar atención especializada las 24 horas a personas gestantes y recién nacidos de toda la región.

    El Hospital SADIV de San Pedro activa guardia de Neonatología 24 horas y fortalece la atención regional

    Este lunes 23 de marzo, el Paseo del Puerto Municipal “Arturo Jauretche” será escenario de una propuesta que combina música, arte, gastronomía y reflexión, en el marco de las actividades por el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

    Ramallo: La Mosca cierra en el Puerto una jornada de música y cultura por el 24 de marzo

    La construcción de una planta siderúrgica que lleva adelante la empresa Sidersa en San Nicolás está cuestionada en la Justicia a partir de una denuncia presentada por la ONG «Unidos por la Vida y el Ambiente» (UPVA), que sostiene que el proyecto se desarrolla en un marco de irregularidades administrativas y con un presunto impacto ambiental.

    San Nicolás: Denuncian daño ambiental por la acería de Sidersa y piden frenar las obras

    El Salón Dorado del Palacio Municipal fue el escenario de la entrega de certificados a los primeros egresados de la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, una propuesta académica dictada por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

    Educación superior en San Pedro: egresó la primera cohorte universitaria local