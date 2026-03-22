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    • El Hospital SADIV de San Pedro activa guardia de Neonatología 24 horas y fortalece la atención regional

    SADIV de San Pedro incorporó una guardia especializada que funcionará todo el día, mejorando la atención de embarazos de riesgo y recién nacidos sin traslados.

    22 de marzo de 2026 - 18:04
    El Hospital Privado SADIV de San Pedro anunció la puesta en marcha de su nueva Guardia Activa de Neonatología, un avance prestacional que funcionará de manera articulada con el servicio de Maternidad para garantizar atención especializada las 24 horas a personas gestantes y recién nacidos de toda la región.

    El Hospital Privado SADIV de San Pedro anunció la puesta en marcha de su nueva Guardia Activa de Neonatología, un avance prestacional que funcionará de manera articulada con el servicio de Maternidad para garantizar atención especializada las 24 horas a personas gestantes y recién nacidos de toda la región.

    unoarrecifes.com

    El centro de salud de San Pedro puso en marcha una guardia activa de Neonatología que operará las 24 horas, articulada con el servicio de Maternidad. La medida busca garantizar atención inmediata y especializada a personas gestantes y recién nacidos, fortaleciendo la cobertura sanitaria en toda la región.

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    La implementación de este nuevo servicio representa un avance significativo para el sistema de salud local, ya que permite atender casos de alta complejidad sin necesidad de derivaciones a centros lejanos. De esta manera, se reduce el tiempo de respuesta ante emergencias y se mejora la calidad de atención en una zona con alta demanda sanitaria.

    Atención integral para embarazos de alto riesgo

    El esquema incluye consultorios especializados en cardio-obstetricia, seguimiento de embarazos de alto riesgo y controles prenatales. Además, se incorporó un área de puericultura que brinda acompañamiento constante durante la internación, incluso en el sector de cuidados críticos neonatales, fortaleciendo el cuidado integral del binomio madre-hijo.

    Modelo de maternidad centrado en la familia

    Desde la institución destacaron que el servicio se basa en un enfoque centrado en la familia, respetando el plan de parto y garantizando el acompañamiento durante el nacimiento. Bajo la modalidad de “neonatología abierta”, se permite el ingreso irrestricto de madres y padres, favoreciendo el vínculo temprano y la participación activa en el cuidado del recién nacido.

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