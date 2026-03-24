Un convicto cortó la tobillera electrónica en Colón, escapó a Pergamino y fue recapturado en barrio Belgrano

Un convicto de 29 años que cumplía arresto domiciliario en Colón por una causa judicial por abuso sexual fue recapturado en Pergamino luego de cortar la tobillera electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense, escapar de su lugar de detención y permanecer oculto en una vivienda del barrio Belgrano .

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La recaptura fue concretada este martes por personal de la Sub DDI Colón y la DDI Pergamino, en una investigación coordinada por ambos equipos de detectives bajo la conducción del comisario mayor Pablo Callejas.

El detenido fue identificado como Jonathan David Guach , de 29 años, quien hasta ese momento permanecía bajo arresto domiciliario en una vivienda de calle 53 bis entre 7 y 9 de la ciudad de Colón, en el marco de una causa penal en trámite por abuso sexual.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, efectivos de la Estación de Policía Comunal de Colón fueron convocados al domicilio donde el imputado debía cumplir la medida restrictiva y constataron que había cortado la tobillera de monitoreo electrónico asignada por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Tras inutilizar el dispositivo de control, el hombre abandonó rápidamente la vivienda y logró eludir el control inicial, lo que motivó un operativo cerrojo y el inmediato inicio de una causa penal por evasión.

La nueva investigación quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Colón, a cargo de la fiscal Magdalena Brandt, mientras grupos operativos comenzaron la búsqueda para determinar posibles lugares de refugio.

A partir de tareas de inteligencia criminal, los detectives lograron reunir información que orientó la pesquisa hacia Pergamino, donde establecieron que el evadido podría encontrarse oculto en una vivienda del barrio Belgrano.

Con esos elementos, una brigada de investigaciones se desplegó hasta inmediaciones de Barrancas del Paraná entre Solís y Garay, donde finalmente localizaron al prófugo y concretaron su aprehensión sin incidentes.

El procedimiento permitió poner nuevamente a disposición judicial al imputado, quien ahora deberá afrontar además la causa por evasión derivada de haber violado el arresto domiciliario.

Desde la fiscalía se dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y la correspondiente declaración indagatoria prevista para este miércoles.

La causa original por la que permanecía detenido se tramita ante la UFI N° 2 de Colón y el Juzgado de Garantías N° 3 de Pergamino, mientras la Justicia analiza ahora el agravamiento de su situación procesal por el intento de fuga.

La rápida articulación entre las brigadas de Colón y Pergamino permitió cerrar en pocas horas una búsqueda que había generado alerta en ambas jurisdicciones.