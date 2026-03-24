Banco Macro celebró 20 años en Wall Street y reafirmó su perfil de solidez, transparencia y proyección federal

Banco Macro informó que hoy ofrece soluciones financieras a más de 6 millones de clientes y a 224.000 empresas, con una amplia presencia en todo el país.

Banco Macro celebró este 24 de marzo de 2026 un aniversario de fuerte valor institucional y simbólico: cumplió 20 años de cotización ininterrumpida en el New York Stock Exchange (NYSE) , uno de los mercados bursátiles más importantes y exigentes del planeta. El acontecimiento fue conmemorado con el tradicional toque de campana en Wall Street , en una jornada que funcionó no solo como celebración corporativa, sino también como ratificación de una identidad empresaria construida sobre la base de la transparencia, la disciplina de gestión, la solidez patrimonial y una mirada de largo plazo.

En un país atravesado históricamente por vaivenes económicos, inestabilidad financiera y cambios de reglas de juego, la permanencia durante dos décadas en la Bolsa de Nueva York adquiere un significado que excede lo meramente bursátil. Supone la capacidad de sostener estándares internacionales de auditoría, compliance, control y gobierno corporativo en forma constante, y al mismo tiempo proyectar desde Argentina una institución capaz de dialogar con los mercados globales sin perder su anclaje local.

Desde la entidad remarcaron que este aniversario consolida a Banco Macro como el banco privado de capitales nacionales líder de la Argentina , al tiempo que lo distingue por su transparencia y por su capacidad de adaptación a los estándares financieros más exigentes del mundo .

La celebración en Nueva York estuvo encabezada por el presidente de Banco Macro, Jorge Brito , junto al CEO Juan Parma , los directores Constanza Brito y Federico Carballo , y el CFO Jorge Scarinci , quienes participaron del acto conmemorativo por el vigésimo aniversario de la llegada de la entidad al mercado internacional.

Una trayectoria construida a lo largo de casi medio siglo

La historia de Banco Macro no comenzó con su desembarco en Wall Street. Según se destacó durante la conmemoración, la trayectoria de la institución se inició hace más de cuarenta y cinco años, impulsada por sus fundadores, Jorge Horacio Brito y Ezequiel Carballo, y con el paso del tiempo esa construcción empresarial fue convirtiendo a la entidad en un pilar de la sociedad argentina.

En ese recorrido, la decisión estratégica de cotizar en Nueva York en 2006 marcó un punto de inflexión. No solo amplió la visibilidad del banco en los mercados globales, sino que lo sometió a una lógica de exigencia continua que terminó por reforzar su posicionamiento. Esa permanencia en el NYSE es, precisamente, la que hoy le permite ser reconocido por su solidez patrimonial, una condición central para sostener su crecimiento y, al mismo tiempo, impulsar la transformación tecnológica del sector en beneficio de sus 6 millones de clientes.

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Las claves de un liderazgo consolidado

Al repasar el significado de estas dos décadas en la Bolsa de Nueva York, Banco Macro sintetizó tres ejes que, a su entender, explican el liderazgo alcanzado.

El primero tiene que ver con el crecimiento en el mercado. En estos veinte años, la entidad expandió significativamente su capital, un proceso que le permitió financiar su crecimiento estratégico e incrementar sostenidamente su participación en el sistema financiero, hasta consolidarse como una de las instituciones más valiosas y solventes de la región.

El segundo eje es la solidez. Desde la entidad señalaron que Macro ha superado consistentemente al mercado a partir de una estrategia de crecimiento articulada bajo un disciplinado enfoque de gestión de riesgos, lo que le permite contar con una ventaja competitiva estructural en términos de escala y capital. En otras palabras, el banco buscó construir fortaleza no solo desde el tamaño, sino también desde la previsibilidad y la prudencia en la administración.

El tercer punto es la garantía de transparencia. Al cumplir 20 años en el NYSE, Banco Macro reafirmó su compromiso con las normas de compliance más exigentes del mundo, con la premisa de brindar la máxima excelencia a sus clientes, inversores y colaboradores. En un escenario global donde la reputación institucional depende cada vez más de la calidad de los procesos internos y del cumplimiento normativo, la permanencia en Wall Street funciona como una carta de presentación de alto valor.

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Jorge Brito: “Un banco que piensa en grande”

Durante la conmemoración, el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, dejó una definición que buscó condensar el sentido profundo de este aniversario y proyectarlo más allá del mundo financiero.

“Celebrar 20 años en la Bolsa de Nueva York es la validación de una visión que comenzó hace casi 50 años y que se consolidó con la decisión estratégica en 2006 de proyectar el banco hacia el mercado global. En estas dos décadas cotizando en NYSE hemos demostrado que una institución argentina puede crecer con consistencia, manteniendo una gestión previsible a pesar de los diversos ciclos económicos nacionales e internacionales. Hoy, Banco Macro se posiciona como una de las compañías con mayor valor y prestigio del país, un activo que pertenece a todos los que confían en nosotros. Nuestra presencia en Wall Street no es solo un hito financiero; es un sello de transparencia y seguridad que garantiza que cada proyecto que acompañamos cuenta con el respaldo de un banco líder, solvente y profundamente comprometido con el desarrollo de todas las provincias argentinas. En definitiva, un banco que piensa en grande”.

La declaración no fue solo protocolar. En su formulación quedaron expuestos varios de los conceptos con los que Banco Macro busca definir su identidad actual: consistencia, gestión previsible, valor, prestigio, transparencia, seguridad y compromiso con el desarrollo de todas las provincias argentinas. Es decir, una narrativa que combina inserción internacional con vocación federal, algo especialmente significativo en un país donde gran parte de la actividad económica y financiera se concentra en pocos centros urbanos.

Presencia federal y economías regionales

Uno de los datos más relevantes que acompañaron la celebración fue el recordatorio del alcance real de la entidad en el sistema financiero argentino. Banco Macro informó que hoy ofrece soluciones financieras a más de 6 millones de clientes y a 224.000 empresas, con una amplia presencia en todo el país.

Ese despliegue territorial aparece como uno de sus diferenciales estratégicos. La entidad sostiene que combina la mayor red de atención presencial del país con un sistema digital de última generación disponible las 24 horas, una ecuación que intenta reunir capilaridad territorial y modernización tecnológica.

En esa síntesis entre cercanía física y desarrollo digital también se juega buena parte del modelo de negocio del banco. No se trata solamente de operar en grandes centros financieros, sino de acompañar circuitos productivos, comerciales y de servicios en todo el territorio nacional. De allí que en su comunicación institucional se enfatice el vínculo con el crecimiento de las economías regionales, un aspecto que conecta de manera directa con la agenda productiva del interior argentino.

Transparencia, solvencia y adaptación en tiempos complejos

Si algo buscó subrayar Banco Macro con este aniversario es que la presencia durante veinte años en la Bolsa de Nueva York no debe leerse como un dato aislado, sino como el resultado de una construcción de largo plazo. Cotizar bajo el ticker BMA tanto en el NYSE como en BYMA, bajo rigurosos controles internacionales de auditoría, implica sostener mecanismos permanentes de supervisión y rendición de cuentas.

En ese marco, la entidad se presenta como un referente de solvencia, liquidez y compromiso. Y ese posicionamiento adquiere una relevancia especial en un tiempo en que los bancos ya no solo compiten por volumen de negocios, sino también por capacidad tecnológica, confiabilidad institucional y aptitud para responder en contextos cambiantes.

Desde esa perspectiva, las dos décadas en Wall Street son también una forma de validar que una organización nacida en la Argentina puede insertarse con éxito en el escenario global, manteniendo al mismo tiempo una agenda orientada al desarrollo nacional.

La celebración, entonces, no solo evocó una fecha. También buscó reforzar un mensaje hacia el sistema financiero, los inversores, el sector empresario y los clientes: Banco Macro pretende mostrarse como una institución que logró combinar escala, capital, cumplimiento normativo, innovación y presencia federal.

Con casi medio siglo de historia, el banco renovó así su narrativa institucional bajo una consigna que sintetiza esa aspiración de crecimiento y proyección: “Pensá en Grande, Pensá en Macro”.