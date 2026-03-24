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    • Secuestraron dos motos robadas en controles policiales y procesan a dos jóvenes por encubrimiento

    Dos procedimientos de la brigada motorizada de la Policía Local permitieron recuperar motos robadas y aprehender a dos jóvenes acusados de encubrimiento.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    24 de marzo de 2026 - 20:17
    Las motocicletas eran robadas y los jóvenes que iban al mando quedaron procesados por encubrimiento.

    Las motocicletas eran robadas y los jóvenes que iban al mando quedaron procesados por encubrimiento.

    LA OPINION

    Dos operativos de identificación vehicular realizados por personal motorizado de la Policía Local en distintos puntos de Pergamino terminaron con el secuestro de motocicletas que registraban pedidos de secuestro activos por causas de hurto y con la aprehensión de sus conductores, ambos jóvenes de 19 y 20 años.

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    En el marco de los controles preventivos que realiza la brigada motorizada de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) en distintos sectores de la ciudad, efectivos policiales detectaron durante el domingo dos motocicletas con irregularidades registrales y pedidos de secuestro vigentes, situación que derivó en actuaciones judiciales por encubrimiento.

    sujetos detenidos por circular moto robadas pergamino

    Colón e Intendente Biscayart

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    El primero de los procedimientos ocurrió a las 10:30 en la intersección de avenida Colón e Intendente Biscayart, donde personal motorizado interceptó a un joven de 19 años que circulaba en una motocicleta Mondial Max 110 cc azul, sin patente colocada y con faltantes visibles de plásticos y otras partes del rodado.

    Al verificar la numeración del motor en el sistema informático policial, los agentes constataron que el vehículo presentaba un pedido de secuestro activo desde el 20 de marzo de 2019, vinculado a una causa caratulada como hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, a cargo del fiscal Francisco Furnari.

    Ante esa situación, el conductor fue aprehendido y trasladado a sede policial, mientras que la motocicleta quedó secuestrada a disposición judicial. La fiscal Sandra Anghileri, de la UFI y J N° 6, dispuso las actuaciones correspondientes por el delito de encubrimiento y la formación de un legajo judicial.

    Pico e Irlanda

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    Horas más tarde, a las 19:10, se desarrolló un segundo procedimiento en la esquina de Pico e Irlanda, también encabezado por integrantes de la brigada motorizada de la UPPL.

    En ese operativo fue interceptado un joven de 20 años que circulaba en una Honda Wave 110 cc azul, también sin dominio colocado y con faltantes de plásticos y partes externas del vehículo, características que motivaron una inmediata verificación registral.

    La consulta al sistema policial arrojó resultado positivo: el rodado tenía pedido de secuestro desde el 24 de abril de 2024, en el marco de una causa por hurto con intervención de la Ayudantía Fiscal de Arrecifes dependiente de la UFI N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás.

    A raíz de ello, los uniformados concretaron la aprehensión del conductor y el secuestro de la motocicleta, quedando ambos a disposición de la Fiscalía N° 6, en este caso con intervención del fiscal Ignacio Bo, quien avaló el procedimiento policial y ordenó las actuaciones de rigor.

    Operativos de la brigada motorizada

    Desde el ámbito policial destacaron que este tipo de controles en la vía pública forman parte de una estrategia preventiva orientada a detectar vehículos robados, adulteraciones registrales y situaciones vinculadas a delitos contra la propiedad, especialmente en motocicletas sin chapa patente o con signos visibles de desguace parcial.

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