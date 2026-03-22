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    • Pérez Millán: Freno en ArreBeef, alarma por el impacto laboral y productivo en el norte bonaerense

    La suspensión de exportaciones a China afecta la actividad del frigorífico y genera incertidumbre laboral en Pérez Millán y la región.

    22 de marzo de 2026 - 13:49
    La suspensión de las exportaciones del frigorífico ArreBeef SA hacia China generó preocupación en Pérez Millán y el norte de Ramallo, donde la planta es un eje central de la economía local.

    La suspensión de las exportaciones del frigorífico ArreBeef SA hacia China generó preocupación en Pérez Millán y el norte de Ramallo, donde la planta es un eje central de la economía local.

    Ramallo Ciudad

    La suspensión de las exportaciones del frigorífico ArreBeef hacia China encendió señales de alerta en Pérez Millán , partido de Ramallo y el norte bonaerense, donde la planta cumple un rol clave en la economía. La medida impacta en la producción, el empleo y toda la cadena vinculada a la actividad.

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    Suspensión de exportaciones: el origen del conflicto

    La decisión de frenar las exportaciones se produjo luego de que autoridades sanitarias detectaran residuos de cloranfenicol en un embarque destinado al mercado chino. Este antibiótico, prohibido en la producción de alimentos, motivó la inmediata intervención del país asiático, que en los últimos años ha endurecido sus controles sanitarios sobre productos importados.

    El episodio se da en un contexto de creciente exigencia internacional, donde los estándares de calidad y trazabilidad son cada vez más estrictos, especialmente en mercados estratégicos como China, principal destino de la carne argentina.

    Impacto en el empleo y la producción local

    La medida tuvo un efecto casi inmediato en la actividad del frigorífico, que comenzó a mostrar signos de desaceleración productiva en medio de un escenario ya complejo por la menor oferta ganadera. A esto se suma la suspensión de alrededor de 400 trabajadores, en su mayoría contratados de manera temporal.

    Si bien desde la empresa aclararon que no se registraron despidos y que la situación sería transitoria, la incertidumbre crece entre los trabajadores y sus familias. En una localidad donde el frigorífico es uno de los principales empleadores, cualquier alteración impacta de forma directa en el tejido social.

    Efecto en la economía regional y expectativas

    La paralización parcial de la planta no solo afecta a los operarios, sino también a transportistas, proveedores y comercios que dependen del movimiento económico generado por la actividad frigorífica. La caída en la producción repercute en toda la cadena, generando preocupación en distintos sectores.

    En este contexto, la expectativa está puesta en que las gestiones sanitarias permitan revertir la suspensión en el corto plazo. Una pronta normalización de las exportaciones resulta clave para recuperar el ritmo productivo y llevar alivio a una región que depende fuertemente de esta industria.

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