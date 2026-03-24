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    • El automovilismo zonal arrancó el año y ya prepara la segunda fecha

    El campeonato se puso en marcha en Colón con destacadas actuaciones de los pergaminenses Matías Bisi en el TC 4000 Bonaerense y Diego Matijasevich, en la Fórmula Bonaerense 1400.

    24 de marzo de 2026 - 14:11
    Matías Bisi inició la defensa del título con un sólido segundo puesto en el TC 4000 Bonaerense.

    Matías Bisi inició la defensa del título con un sólido segundo puesto en el TC 4000 Bonaerense.

    FEDENOR

    El automovilismo zonal de la Fedenor inició oficialmente su temporada el fin de semana del 14 y 15 de marzo en el Autódromo Emilio Reybet, con la organización del Automoto Club Colón. La apertura reunió a todas las categorías y ofreció un buen marco de público y parque automotor.

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    Buen inicio con presencia pergaminense

    Entre los resultados más destacados del fin de semana, el Turismo Pista 1600 tuvo como ganador a Agustín Alvarez, de Carabelas, seguido por Pablo Serra y Gerardo Coego, ambos de Colón.

    En la Fórmula Bonaerense 1400, el triunfo fue para Carlos Hernández (Teodelina), escoltado por Hernán Compagnucci (Coronel Bogado), mientras que el pergaminense Diego Matijasevich completó el podio con un valioso tercer puesto.

    Por su parte, en el TC del Norte, la victoria quedó en manos de Santiago Brasca (Salto), seguido por Gabriel Bértoli (Luján) y Facundo Peluzza (Arrecifes).

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El automovilismo zonal de Fedenor puso primera en el Autódromo Emilio Reybet, con un fin de semana a pura competencia y buena convocatoria. Entre los pergaminenses, se destacaron Matías Bisi en el TC 4000 Bonaerense y Diego Matijasevich, quien logró un valioso tercer puesto en la Fórmula Bonaerense 1400. En el Turismo Pista 1600, el triunfo fue para Agustín Alvarez, seguido por Pablo Serra y Gerardo Coego. Por su parte, la Fórmula Bonaerense 1400 tuvo como ganador a Carlos Hernández, con Hernán Compagnucci como escolta, mientras que Matijasevich completó el podio. En el TC del Norte, la victoria quedó en manos de Santiago Brasca, seguido por Gabriel Bértoli y Facundo Peluzza. Así, el campeonato comenzó con buen nivel y presencia destacada de pilotos de la región. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar"
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    Matías Bisi, protagonista en el TC 4000 Bonaerense

    L actuación más relevantes para Pergamino llegó en el TC 4000 Bonaerense, donde el actual campeón, Matías Bisi (Chevrolet), comenzó el año con un sólido segundo puesto, ratificando su protagonismo en la categoría. El ganador fue Gastón Araneta (Carmen de Areco), mientras que Pablo Arata (General Arenales) completó el podio. También representaron a la ciudad Fernando Pisano, quien finalizó sexto, y Daniel Balmaceda, noveno.

    En el TC Zonal, el triunfo fue para Juany Pierce (Salto), seguido por Juan José Kelly (Arrecifes) y Facundo Peluzza (Arrecifes). La actividad se completó con el TC 850, donde se impuso Pablo Marelli (San Pedro). Juan Acevedo (Arrecifes) y Pablo Bethular (General Arenales) finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

    Se viene la segunda fecha en Arrecifes

    Tras el inicio en Colón, el campeonato ya tiene continuidad confirmada. La segunda fecha se disputará el 12 de abril en el circuito “Daniel Alberti” de Arrecifes, donde se espera nuevamente una importante convocatoria de pilotos de toda la región.

    De esta manera, el automovilismo zonal volvió a ponerse en marcha con un arranque competitivo y con presencia pergaminense destacada, anticipando una temporada que promete ser intensa en cada una de sus categorías.

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