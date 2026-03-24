Plan Fiat: la llave directa al 0 km con financiación de fábrica y entrega asegurada

Los interesados pueden asistir a Fiat Montanari de avenida Presidente Arturo Illia 1658, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y los sábados de 9:00 a 13:00.

En la concesionaria Fiat Montanari de Pergamino , la propuesta es clara: acercar el 0 kilómetro a más personas mediante herramientas flexibles, simples y, sobre todo, directas. El denominado “plan de ahorro” evoluciona hoy hacia un concepto más amplio: una financiación de fábrica, donde el vínculo es directo entre el cliente y Fiat.

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“Es el tradicional plan de ahorro , pero mejor dicho, es una opción de financiación directa de fábrica. Todos los planes son iguales en todo el país porque los ofrece Fiat, y eso le da transparencia al sistema”, explicó Nicolás, uno de los asesores comerciales.

Uno de los principales diferenciales del Plan Fiat es la posibilidad de acceder al vehículo sin depender exclusivamente del sorteo o la licitación.

“Hoy en Fiat estamos teniendo en todas las unidades adjudicación pactada. Eso significa que con una entrega inicial, el cliente ya puede asegurarse su 0 kilómetro sin sorteo ni licitación”, detalló.

El esquema más elegido es el 80/20: el cliente financia hasta el 80% del valor del vehículo en planes de hasta 84 cuotas, mientras que el 20% restante permite adjudicar la unidad de forma directa.

El Fiat Cronos, protagonista del mercado

Dentro del abanico de modelos, el Fiat Cronos se destaca como el gran protagonista.

“Es el auto más patentado del país desde hace más de cinco años. Eso significa que el cliente no solo lo compra, sino que lo usa y lo elige todos los días”, subrayaron desde la firma. Con un valor cercano a los 37 millones de pesos, el acceso al modelo puede concretarse con una entrega inicial aproximada de 7,4 millones.

“Con lo que vale un usado como un Clio 2010, ya podés retirar tu Cronos 0 kilómetro. Es muy accesible dentro del mercado actual”, remarcaron.

Además, la nueva versión 2026 suma tecnología y confort: pantalla multimedia, sensores de estacionamiento, cámara de retroceso y mejoras en seguridad, consolidándolo como una opción ideal tanto para uso familiar como laboral.

Fiat Cronos El Fiat Cronos es el auto más patentado de Argentina en los últimos cinco años. FIAT CRONOS

Cuotas flexibles y posibilidad de adelantos

El plan contempla cuotas accesibles y la posibilidad de cancelación anticipada.

“Nosotros trabajamos con el máximo de cuotas para que el cliente tenga la cuota más baja posible. Después, si quiere adelantar, lo puede hacer a valor de cuota pura”, explicaron.

Este punto resulta clave para quienes proyectan ingresos futuros o buscan acortar plazos sin penalidades.

Toda la gama Fiat, con el mismo beneficio

El Plan Fiat no se limita a un solo modelo. Incluye toda la gama de la marca:

Fiat Mobi, ideal como primer vehículo o uso urbano

Fiat Argo y Cronos, orientados a familias

SUVs como Pulse y Fastback

Pick-ups como Strada, Toro y la nueva Titano

Utilitarios como Fiorino

“Tenemos alternativas para todos: desde el primer auto hasta vehículos de trabajo. Y todos con adjudicación pactada”, destacaron.

En el caso de la Fiorino, por ejemplo, la propuesta apunta directamente al trabajo:

“Con adjudicación en cuota 2, podés tener el utilitario en la calle y empezar a trabajar prácticamente de inmediato”.

Crédito Fiat: otra vía, rápida y sin bancos

Además del plan de ahorro, Fiat ofrece financiación convencional directa, sin intervención bancaria.

“Es un crédito entre Fiat y el cliente, sin trámites engorrosos. En una o dos horas podés tener la aprobación”, explicó Pablo.

Este canal permite acceder a unidades con entrega inmediata y financiación a tasa cero de hasta 24 millones de pesos, en plazos de hasta 24 cuotas fijas.

“La financiación estrella hoy es la de Fiat, porque es directa, rápida y simple. No hay intermediarios”, aseguró.

Usados como parte de pago y soluciones a medida

Otro aspecto clave es la posibilidad de entregar un vehículo usado como parte de pago.

“Los usados se toman bien. Buscamos un punto medio para que el cliente pueda hacer negocio. Incluso, si el vehículo tiene detalles, tratamos de ayudar a reubicarlo o venderlo”, señalaron.

La premisa es clara: adaptar cada operación a la realidad del cliente.

Los interesados pueden asistir a la concesionaria de avenida Presidente Arturo Illia 1658, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y los sábados de 9:00 a 13:00.

Una invitación sin compromiso

Desde Fiat Montanari remarcan que el primer paso es informarse y analizar opciones.

“La idea es que la gente se acerque, nos cuente qué puede hacer y qué no, y juntos encontrar la mejor alternativa. Sin compromiso”, invitaron.

Con stock disponible, asignaciones rápidas y entregas que pueden concretarse en alrededor de 30 días —e incluso menos en algunos casos—, el acceso al 0 km se vuelve cada vez más tangible.

“Hoy hay muchas oportunidades. A veces con lo que pensás gastar en un usado, podés acceder a un 0 kilómetro y hacerlo vos desde el primer día”, concluyeron.

En definitiva, el Plan Fiat se consolida como una herramienta concreta para quienes buscan dar el salto al vehículo propio, con financiación directa, previsibilidad y múltiples caminos para llegar al mismo objetivo: tener el 0 km en casa.