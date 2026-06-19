Ramallo alerta por el aumento de casos de sífilis y refuerza las medidas de prevención

Desde el hospital Gomendio que el incremento acompaña la tendencia nacional. Alertaron sobre la importancia del uso del preservativo, el diagnóstico temprano y los controles médicos para evitar nuevos contagios.

La creciente cantidad de casos de sífilis detectados en Ramallo genera preocupación entre las autoridades sanitarias. Desde el Hospital José María Gomendio advirtieron que el aumento acompaña una tendencia observada en todo el país y remarcaron la importancia de la prevención, los controles periódicos y la consulta médica ante cualquier síntoma compatible con una infección de transmisión sexual.

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El director del Hospital José María Gomendio, Dr. Rubén Millán, confirmó que en los últimos años se registra un incremento progresivo de los casos de sífilis en el distrito. Según explicó, cada diagnóstico es de notificación obligatoria y queda registrado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), lo que permite monitorear la evolución de la enfermedad y realizar un seguimiento epidemiológico permanente.

Desde la institución señalaron que la situación local refleja una problemática que también se observa en distintas regiones del país. Por ese motivo, los equipos de salud mantienen una vigilancia constante y refuerzan las estrategias destinadas a la detección temprana de nuevos casos.

Uno de los principales desafíos que presenta la sífilis es que muchas personas pueden transitar la infección sin manifestar síntomas evidentes durante largos períodos. Esta situación favorece la propagación de la enfermedad, ya que quienes la padecen pueden transmitirla sin saberlo.

Ante este escenario, los profesionales recomiendan realizar consultas médicas inmediatas ante la aparición de lesiones, llagas, erupciones cutáneas o cualquier otro signo que pueda estar relacionado con una infección de transmisión sexual.

Además, el Hospital Gomendio realiza estudios diagnósticos de manera permanente y la detección de sífilis forma parte de los controles rutinarios durante el embarazo. Esta medida resulta clave para prevenir complicaciones en la madre y evitar la transmisión al bebé durante la gestación.

Uso del preservativo y educación sexual para prevenir contagios

Desde el nosocomio destacaron que una de las posibles causas del aumento de los casos está vinculada con una menor utilización del preservativo. Si bien existen diversos métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no planificados, remarcaron que el preservativo continúa siendo la herramienta más efectiva para reducir el riesgo de contagio de sífilis y otras infecciones de transmisión sexual.

Las autoridades sanitarias también subrayaron la necesidad de fortalecer la educación sexual y las campañas de concientización comunitaria. En ese sentido, insistieron en que la prevención sigue siendo el recurso más importante para frenar el avance de la enfermedad.

Finalmente, desde el Hospital José María Gomendio señalaron que continuarán impulsando acciones de vigilancia, detección y atención médica, además de promover información confiable para que la comunidad conozca los riesgos de las infecciones de transmisión sexual y adopte medidas de cuidado responsables.