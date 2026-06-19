Básquetbol: el oriundo de San Nicolás José Defelippo seguirá en Ferro y jugará la Champions League de América

El nicoleño arregló condiciones para continuar durante la temporada 2026/27 en el club de la Capital Federal, con el que, además de la Liga Nacional, afrontará la Champions League de FIBA Américas.

José Defelippo continuará vistiendo la camiseta de Ferro Carril Oeste durante la temporada 2026/27. El basquetbolista de la ciudad de San Nicolás acordó la renovación de su contrato con la institución de Caballito luego de ser una de las piezas más regulares del equipo en una temporada que incluyó importantes logros deportivos.

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La dirigencia de Ferro confirmó la continuidad del escolta formado en Regatas de San Nicolás, quien fue protagonista en una de las mejores campañas del club en los últimos años. Durante la temporada 2025/26, el conjunto porteño conquistó la Liga Sudamericana tras vencer a Regatas Corrientes en la final y además alcanzó la definición de la Copa Islas Malvinas.

En la Liga Nacional, Ferro estuvo muy cerca de llegar a las finales. Luego de superar a Peñarol de Mar del Plata en la Reclasificación y a Regatas Corrientes en los cuartos de final, el equipo cayó ajustadamente ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia en una serie semifinal que se extendió a cinco partidos.

Defelippo sostuvo un rendimiento parejo a lo largo de toda la temporada. En la Liga Sudamericana registró promedios de 9 puntos, 4,9 rebotes y una asistencia por encuentro en diez presentaciones.

Por su parte, en la Liga Nacional participó en los 52 partidos disputados por Ferro, aportando 8,3 puntos, 4,6 rebotes y 2 asistencias por juego. Su regularidad fue una de las claves para que el conjunto dirigido por Federico Fernández recuperara protagonismo en la máxima categoría.

Además, gracias a la destacada campaña realizada, Ferro logró la clasificación a la Champions League Américas 2026/27, competencia internacional que disputará junto a Quimsa de Santiago del Estero y Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Víctor Fernández está cerca de convertirse en refuerzo de Oberá TC

Otro jugador nicoleño que podría cambiar de equipo en los próximos días es Víctor Fernández. Aunque aún no hubo anuncio oficial, todo indica que el base surgido en Belgrano de San Nicolás continuará su carrera en Oberá Tenis Club de Misiones.

Fernández viene de destacarse en San Martín de Corrientes, donde promedió 11,3 puntos, 2,7 rebotes y 2,2 asistencias por partido. A lo largo de su trayectoria también defendió las camisetas de Quilmes, La Unión de Formosa, Hispano Americano, Platense, Riachuelo y Peñarol.

El armador fue reconocido en 2019 como Jugador Revelación de la Liga Nacional y en 2023 recibió la distinción al Mejor Sexto Hombre. De concretarse su llegada, afrontará con Oberá una temporada especial, ya que además de competir en la Liga Nacional disputará por primera vez la Liga Sudamericana.