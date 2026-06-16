Canotaje: Náutico San Pedro ganó la primera fecha del Campeonato Provincial

El Club Náutico San Pedro se coronó ganador de la clasificación general institucional tras completarse la primera fecha del Campeonato Provincial de Medio Fondo y la tercera del Campeonato Provincial de Maratón.

El Club Náutico de la ciudad de San Pedro tuvo una actuación sobresaliente durante el pasado fin de semana en Ensenada, donde se disputó la primera fecha del Campeonato Provincial de Medio Fondo y la tercera del Campeonato Provincial de Maratón. Gracias al rendimiento colectivo de sus deportistas, la institución logró quedarse con el primer puesto de la clasificación general institucional.

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La competencia formó parte del calendario oficial de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.) y fue organizada por el Club de Regatas La Plata. Las regatas se desarrollaron entre el sábado 13 y el domingo 14 de junio sobre el Arroyo Doña Flora y el Río Santiago, en un escenario que reunió a destacados exponentes del canotaje bonaerense.

Participaron delegaciones de 22 instituciones de distintos puntos de la provincia, en un certamen de alto nivel competitivo que contó con una importante convocatoria de palistas en cada una de las categorías programadas.

El Club Náutico San Pedro presentó una de las delegaciones más numerosas del campeonato, integrada por 48 palistas de diferentes categorías y edades. A lo largo de ambas jornadas, los representantes sampedrinos sumaron puntos de manera constante gracias a destacados desempeños individuales y colectivos.

Ese trabajo sostenido permitió que la institución acumulara la mayor cantidad de unidades en la clasificación general, consagrándose como la mejor entidad de la fecha inaugural del campeonato provincial.

Cómo quedó la clasificación institucional

Detrás del Club Náutico San Pedro finalizaron el Club de Regatas La Marina, que ocupó el segundo lugar, y el Club de Regatas La Plata, anfitrión del evento, que completó el podio institucional.

La competencia también contó con la participación de otras delegaciones destacadas que lograron buenos resultados, entre ellas el club Pescadores y Náutica, la Escuela de Canotaje Las Canaletas y El Ribereño.

Con este resultado, el conjunto sampedrino comienza de la mejor manera la temporada provincial, consolidándose como una de las referencias del canotaje bonaerense y reafirmando el crecimiento sostenido que viene mostrando en los últimos años.