San Pedro impulsa el turismo social y sindical para atraer visitantes durante todo el año

La iniciativa establece un marco de cooperación para promocionar a San Pedro entre las organizaciones sindicales que integran La Rueda, difundir la oferta de alojamiento y servicios turísticos locales, facilitar el acceso a propuestas recreativas y culturales, y acompañar la organización de encuentros y actividades relacionadas con el sector.

San Pedro dio un nuevo paso en su estrategia de desarrollo turístico con la firma de un convenio de colaboración destinado a fortalecer la promoción de la ciudad como destino para el turismo social y sindical. La iniciativa busca generar nuevas oportunidades para el sector local y atraer visitantes de distintos puntos del país durante todo el año.

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El acuerdo fue rubricado por el intendente Cecilio Salazar y el coordinador general de La Rueda de Turismo Social Sindical Argentina, Pablo Merzi, durante un encuentro realizado en el despacho municipal. De la reunión también participaron la directora de Turismo, Marcela Cuñer, y el concejal Martín Rivas.

La iniciativa establece un marco de cooperación entre ambas partes con el objetivo de difundir los atractivos de San Pedro dentro de las organizaciones sindicales que integran la entidad nacional.

Entre los principales puntos del convenio se destaca la promoción de la oferta de alojamiento, gastronomía y servicios turísticos de la ciudad. Además, se prevé facilitar el acceso a propuestas recreativas, culturales y de esparcimiento destinadas a trabajadores y sus familias.

La articulación también permitirá acompañar la organización de encuentros, jornadas y actividades vinculadas al turismo social y sindical, ampliando el alcance de las propuestas que ofrece la ciudad.

Una estrategia para fortalecer la economía local

Desde el Municipio destacaron que esta acción forma parte de una política orientada a consolidar a San Pedro como un destino turístico activo durante los doce meses del año.

Las autoridades consideran que la incorporación de la ciudad a nuevos circuitos de turismo social y sindical contribuirá a generar mayor movimiento económico para hoteles, comercios, restaurantes y prestadores de servicios. Al mismo tiempo, permitirá acercar los atractivos naturales, culturales e históricos de San Pedro a miles de potenciales visitantes de todo el país.

Con este convenio, la ciudad busca seguir ampliando su presencia en el mercado turístico nacional y fortalecer una actividad considerada clave para el desarrollo económico y la generación de empleo local.