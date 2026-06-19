Ramallo puso en marcha una ordenanza para sancionar la violencia en el deporte

El Partido de Ramallo ya cuenta con una nueva herramienta legal para combatir la violencia en el ámbito deportivo. Se trata de la Ordenanza N° 7462/26, que entró en vigencia tras su aprobación en el Concejo Deliberante y establece sanciones, medidas preventivas y programas de concientización para promover la convivencia en clubes y espectáculos deportivos.
Qué establece la nueva ordenanza contra la violencia en el deporte
La normativa complementa el Código de Convivencia y Faltas vigente y apunta a prevenir situaciones de violencia física y verbal en competencias deportivas. Entre las conductas consideradas infracciones se incluyen agresiones, amenazas, intimidaciones, insultos discriminatorios, hostigamiento, daños a instalaciones e incitación a la violencia.
Además, incorpora sanciones específicas para manifestaciones ofensivas relacionadas con el género, la identidad de género o la orientación sexual, ampliando el alcance de las medidas de protección dentro de los espacios deportivos.
Multas, restricciones y creación de un Registro de Infractores
La ordenanza contempla multas que van de 500 a 1.000 Unidades Fijas, además de restricciones o prohibiciones de ingreso a espectáculos deportivos por un período de hasta dos años.
También podrán aplicarse trabajos comunitarios y la participación obligatoria en programas de concientización. Como parte de las nuevas herramientas de control, se creará un Registro de Infractores que permitirá identificar a quienes protagonicen hechos de violencia y evitar reincidencias.
Este registro podrá ser compartido con entidades deportivas del distrito para impedir el acceso de personas sancionadas a distintos eventos y competencias.
Campañas permanentes y un plan de convivencia deportiva
Uno de los aspectos destacados de la ordenanza es la institucionalización de las campañas “No me grites, alentame” y “Violencia 0”, que pasarán a formar parte de las políticas públicas permanentes del municipio.
Asimismo, se pondrá en marcha el Plan Municipal de Convivencia Deportiva, que incluirá campañas de difusión, señalética preventiva en estadios y gimnasios, capacitaciones para dirigentes deportivos y acciones de sensibilización coordinadas por las áreas de Deportes y Seguridad.
Desde el Juzgado de Faltas remarcaron la importancia de que la comunidad conozca los alcances de la normativa para contribuir a la construcción de espacios deportivos más seguros. En ese sentido, destacaron que el objetivo principal es fortalecer el deporte como ámbito de encuentro, respeto y convivencia para toda la sociedad.