Tiny houses premium: así son las mini casas de lujo que eligen los hijos de los famosos y cuánto cuestan

El interior de las tiny houses premium. Los especialistas coinciden en que el diseño infantil evolucionó hacia espacios más sofisticados y funcionales.

Las tiny houses premium con modelos de diseño infantil se imponen en Argentina.

Las tiny houses premium dejaron de ser una rareza para convertirse en una de las tendencias más llamativas dentro del diseño infantil. Inspiradas en modelos que triunfan en Estados Unidos y Europa , estas mini construcciones combinan arquitectura, decoración y tecnología para crear espacios exclusivos destinados a los más chicos.

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En Argentina , la moda también ganó terreno entre las celebridades. Mirko , hijo de Marley , y Matilda , hija de Luciana Salazar , aparecen entre los casos más conocidos de niños que cuentan con estas pequeñas casas equipadas con comodidades propias de una vivienda tradicional.

Lejos de ser simples espacios de juego, muchas incorporan aire acondicionado, heladeras, Smart TV, iluminación inteligente, agua corriente y sistemas de seguridad. Además, están pensadas para acompañar el crecimiento de los chicos y transformarse con el tiempo en playrooms, salas de estudio o espacios de encuentro.

La empresa argentina La Petite Maison es una de las firmas que impulsa esta tendencia. Sus proyectos se realizan mediante construcción en seco, con materiales similares a los utilizados en viviendas tradicionales.

Entre las características más destacadas se encuentran:

-Aberturas de aluminio con doble vidrio laminado.

-Pisos vinílicos de alto impacto.

-Bacha de acero inoxidable.

-Mesadas de porcelanato líquido.

-Instalación eléctrica completa.

-Agua corriente.

-Aire acondicionado.

-Puertos USB.

-Smart TV.

-Sistemas de domótica.

Según explican sus creadoras, el objetivo es que las mini casas no queden obsoletas a medida que los chicos crecen y puedan adaptarse a nuevas funciones con el paso de los años.

Mirko y Matilda, entre los casos más conocidos

Entre los propietarios más famosos de estas construcciones aparecen Mirko, el hijo de Marley, y Matilda, la hija de Luciana Salazar, quienes cuentan con versiones personalizadas de estas mini mansiones.

La tendencia también llegó a otras familias reconocidas. Entre los clientes mencionados por la empresa figuran Marcelo Tinelli, además de una sobrina de Lionel Messi, que recibió una de estas casitas en Rosario.

Cuánto cuestan las mini casas premium

Los valores parten desde los US$ 10.000, aunque el precio final depende del tamaño, los materiales y el nivel de personalización.

En los modelos más equipados es posible sumar:

-Cocinas funcionales.

-Heladeras reales.

-Aire acondicionado.

-Losa radiante.

-Decks exteriores.

-Sistemas inteligentes de iluminación.

-Climatización automatizada.

En paralelo, el fenómeno de las tiny houses premium para adultos también gana terreno. En Argentina existen modelos completamente equipados de 20 metros cuadrados que arrancan en torno a los $41,5 millones más IVA, mientras que las versiones de 30 metros cuadrados pueden superar los $57 millones.

Una tendencia que combina diseño, juego y arquitectura

Los especialistas coinciden en que el diseño infantil evolucionó hacia espacios más sofisticados y funcionales. Los colores estridentes dieron paso a paletas neutras, materiales naturales y ambientes pensados para acompañar distintas etapas de crecimiento.

Por eso, las tiny houses premium dejaron de ser una simple casita de jardín para convertirse en un espacio multifuncional que combina arquitectura, interiorismo y tecnología, una fórmula que explica por qué cada vez más familias —incluidas varias celebridades— apuestan por este tipo de proyectos. (NA)