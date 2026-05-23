Tres estudiantes de arquitectura representarán a Argentina en un importante concurso internacional en Serbia

El Architecture Student Contest se consolidó en los últimos años como uno de los espacios internacionales más relevantes para estudiantes de arquitectura , al impulsar propuestas vinculadas al desarrollo urbano sostenible y las ciudades del futuro.

Tres estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) fueron seleccionados para representar a Argentina en la final internacional del Architecture Student Contest 2026, uno de los concursos de arquitectura sustentable más importantes del mundo para estudiantes que tendrá lugar en Serbia.

Se trata de Germán Agustín Laus, Agustín Herrera Morris y Nicolás Leonel Perfetti , alumnos de quinto año que, junto a la tutoría de la arquitecta Malena Ballesteros.

El equipo viajará el próximo mes a Belgrado, Serbia, donde competirá frente a representantes de más de 25 países y presentará su propuesta ante un jurado internacional especializado en arquitectura, urbanismo y construcción sostenible.

El certamen internacional convoca a estudiantes de arquitectura, diseño e ingeniería civil y busca promover ideas innovadoras vinculadas a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la regeneración urbana.

En esta edición, los participantes debieron trabajar sobre un sitio real ubicado a orillas del río Sava, en Belgrado, desarrollando proyectos integrales de renovación urbana y construcción sustentable.

Según destacaron desde la universidad, el trabajo presentado por el equipo argentino se centró en la innovación, la sustentabilidad y la regeneración urbana, además de reflejar “el talento, la capacidad y el alto nivel académico que sigue construyéndose dentro de la universidad pública argentina”.

Fuente: El Editor.