sábado 29 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: Zubiette afirmó que Ternium busca dilatar los juicios y el Municipio acelera la cesión de deudas

    El asesor letrado de Ramallo explicó que la empresa utiliza todas las instancias judiciales para extender los plazos.

    29 de noviembre de 2025 - 15:00
    El asesor letrado del Municipio de Ramallo, Ignacio Zubiette, detalló el mecanismo que impulsa el Ejecutivo para acelerar el ingreso de fondos ante la millonaria deuda que mantienen distintos contribuyentes —entre ellos Ternium Siderar— con el Estado local.

    El asesor letrado del Municipio de Ramallo, Ignacio Zubiette, detalló el mecanismo que impulsa el Ejecutivo para acelerar el ingreso de fondos ante la millonaria deuda que mantienen distintos contribuyentes —entre ellos Ternium Siderar— con el Estado local.

    La Voz de Ramallo

    El asesor letrado del Municipio de Ramallo, Ignacio Zubiette, detalló la estrategia judicial que enfrenta el distrito frente a Ternium y otros grandes contribuyentes, así como el mecanismo que impulsa el Ejecutivo para acelerar el ingreso de fondos ante deudas millonarias que hoy avanzan en distintas instancias judiciales.

    Lee además
    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la municipalización de un tramo de la Ruta Provincial 51

    Ramallo: Municipio y el Concejo Deliberante avanzan en la cesión de un tramo urbano de la Ruta Provincial 51
    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad que afectarán a San Nicolás 

    San Nicolás: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas severas y ráfagas intensas en la región

    Juicios millonarios y fallos favorables en primera instancia

    Zubiette recordó que existen dos causas activas contra Ternium. La primera, por $604 millones, ya cuenta con sentencia favorable en primera instancia y fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de San Nicolás. Esta semana, la empresa presentó un recurso extraordinario ante el Acuerdo Supremo de la Provincia, lo que prolonga aún más los tiempos procesales.

    La segunda demanda, por $1.945 millones, también tiene fallo favorable en el Juzgado de Ramallo y actualmente se tramita su apelación en la Cámara nicoleña. Para el funcionario, la estrategia de la empresa es “estirar los plazos utilizando todas las herramientas judiciales disponibles, incluso llegando a la Corte provincial y eventualmente a la Corte nacional”.

    El proyecto de cesión de créditos municipales

    Frente a ese escenario, el Ejecutivo enviará al Concejo Deliberante una ordenanza de emergencia que habilitará la cesión de deudas de cualquier contribuyente, no sólo las vinculadas a Ternium. Zubiette explicó que se trata de una figura legal prevista en el Código Civil que permite transferir acreencias municipales a personas físicas, empresas, bancos u organismos estatales.

    El mecanismo implica únicamente notificar al deudor, quien deberá cancelar su obligación ante el nuevo titular del crédito. Para el Municipio, esto permitiría acelerar ingresos ante juicios que podrían extenderse por largos períodos.

    Oportunidad para inversores y tiempos inciertos

    Zubiette remarcó que los plazos judiciales son imprevisibles: “La justicia a veces decide en un día y otras en tres años”. No obstante, destacó que la cesión de créditos ofrece una alternativa concreta para reducir la espera.

    Según el asesor, cualquier inversor puede adquirir parte de la deuda, que en el caso de Ternium supera los $5.000 millones, abonando un monto menor y recuperándolo íntegramente cuando los juicios concluyan. “No es una inversión de alto riesgo, porque ya existen fallos favorables en primera y segunda instancia”, sostuvo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: Municipio y el Concejo Deliberante avanzan en la cesión de un tramo urbano de la Ruta Provincial 51

    San Nicolás: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas severas y ráfagas intensas en la región

    Ramallo: Preocupación en el Delta, isleños reclaman controles y un destacamento policial urgente

    Ramallo: Poletti, más complicado, la Corte falló a favor de Ternium por las tasas

    Ramallo se perfila como candidata ideal para los Juegos Universitarios de deporte Playa 2026

    Ramallo vibró con la tercera fecha del Abierto Argentino de Jet Ski y Motos de Agua

    Ramallo: Los restos de "Cacalo" Gorostiza serán velados este viernes en la sede del PJ de Ramallo

    Ramallo: Poletti enviará un Presupuesto 2026 récord con suba de tasas y más cargos políticos

    San Pedro: Fuerte reacción vecinal por la despedida de concejales en la última sesión del año

    San Pedro: ATE acusó al Ejecutivo de estigmatizar a los municipales y alertó por la pérdida salarial

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Concejales señalados como “caras rotas”, “vagos” o “atornillados a la banca” fueron parte del tono generalizado.

    San Pedro: Fuerte reacción vecinal por la despedida de concejales en la última sesión del año

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El asesor letrado del Municipio de Ramallo, Ignacio Zubiette, detalló el mecanismo que impulsa el Ejecutivo para acelerar el ingreso de fondos ante la millonaria deuda que mantienen distintos contribuyentes —entre ellos Ternium Siderar— con el Estado local.

    Ramallo: Zubiette afirmó que Ternium busca dilatar los juicios y el Municipio acelera la cesión de deudas
    Se entregaron los diplomas que marcan el final de una experiencia que —desde 2006— impulsa la formación técnica, la vinculación con la industria y el desarrollo del talento joven en nuestras comunidades.

    San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual

    El hecho se registró en la mañana de este sábado en un sector del barrio Centenario.

    Un delincuente entró a la casa de una pareja de policías: terminó baleado y detenido

    Concejales señalados como “caras rotas”, “vagos” o “atornillados a la banca” fueron parte del tono generalizado.

    San Pedro: Fuerte reacción vecinal por la despedida de concejales en la última sesión del año

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la municipalización de un tramo de la Ruta Provincial 51

    Ramallo: Municipio y el Concejo Deliberante avanzan en la cesión de un tramo urbano de la Ruta Provincial 51