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    • Ramallo: Más de 260 pymes participaron de la Ronda de Negocios y concretaron más de 1.300 reuniones

    El encuentro en Ramallo reunió a empresas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con 1.307 entrevistas comerciales y la participación de grandes firmas.

    14 de mayo de 2026 - 18:30
    El Municipio de Ramallo y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires realizaron la tercera Ronda de Negocios en las instalaciones del Hotel Camberland.&nbsp;

    El Municipio de Ramallo y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires realizaron la tercera Ronda de Negocios en las instalaciones del Hotel Camberland. 

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    La ciudad de Ramallo fue sede de una nueva Ronda de Negocios que convocó a más de 260 pequeñas y medianas empresas de distintos puntos del país. Durante la jornada se realizaron 1.307 reuniones entre pymes y grandes compañías, en una iniciativa orientada a generar oportunidades comerciales, fortalecer vínculos productivos y promover inversiones en la región.

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    El Municipio de Ramallo y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires organizaron la tercera edición de la Ronda de Negocios en las instalaciones del Hotel Camberland.

    La actividad contó con la participación del intendente Mauro Poletti; la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.

    Según los datos oficiales, se inscribieron 260 pymes, de las cuales el 37 por ciento pertenece al partido de Ramallo, mientras que el 63 por ciento restante llegó desde otras localidades bonaerenses y de diferentes provincias argentinas.

    Más de 1.300 reuniones comerciales entre pymes y grandes empresas

    Uno de los datos más destacados de la jornada fue la concreción de 1.307 entrevistas de negocios entre pequeñas y medianas empresas y nueve grandes compañías, lo que permitió generar contactos directos para futuras operaciones comerciales.

    Además, participaron representantes de 66 localidades de la provincia de Buenos Aires, junto con empresas provenientes de las provincias de Córdoba y Santa Fe. También estuvieron presentes secretarías de Producción de la región y tres universidades, aportando una mirada académica y técnica al desarrollo productivo.

    La oferta educativa de Ramallo como motor del desarrollo productivo

    Durante la apertura se presentó la oferta educativa del distrito, que actualmente cuenta con 60 carreras universitarias, incluidas ingenierías en Sistemas, Mecánica, Electromecánica, Electrónica e Industrial.

    El secretario de Desarrollo Económico, Pablo Wozniak, destacó que el objetivo del encuentro fue fomentar el intercambio entre empresas locales y firmas de otras regiones para ampliar las posibilidades de comercialización y consolidar nuevas oportunidades de inversión.

    La jornada concluyó con la participación de consultoras, prestadores turísticos y emprendedores, ampliando el alcance de un evento que ya se consolidó como una herramienta clave para impulsar el crecimiento económico y productivo de Ramallo.

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