Comerciantes de Ramallo impulsan un proyecto para revisar las tasas municipales

Comerciantes y emprendedores de Ramallo debatieron sobre el impacto del nuevo código tributario municipal y avanzan en un proyecto para presentar ante el Concejo Deliberante.

Comerciantes, emprendedores y profesionales de la ciudad de Ramallo se reunieron este miércoles en el salón de la Federación Agraria Argentina para analizar la situación del sector y debatir sobre el impacto del nuevo código tributario municipal. Como resultado del encuentro, acordaron avanzar en un proyecto que será presentado ante el Honorable Concejo Deliberante.

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Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue el incremento de la tasa de Seguridad e Higiene, cuyos aumentos fueron calificados como muy elevados por varios de los asistentes.

Además, surgieron cuestionamientos sobre otras cargas municipales, entre ellas el derecho al espectáculo, así como inquietudes vinculadas con habilitaciones, controles y distintos costos operativos que afectan la actividad diaria de los comercios.

Los participantes coincidieron en que la presión tributaria local genera un impacto significativo en un contexto económico desafiante para el sector.

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Durante el encuentro, representantes de distintos rubros compartieron experiencias y describieron las dificultades que atraviesan en medio de una marcada caída de ventas, el crecimiento del comercio online y la retracción del consumo.

La situación, señalaron, obliga a muchos negocios a revisar sus estructuras de costos y a buscar alternativas para sostener su actividad en un escenario cada vez más competitivo.

También se destacó la necesidad de contar con reglas claras y con un esquema tributario que acompañe el desarrollo del comercio y de los emprendimientos locales.

Presentarán una propuesta ante el Concejo Deliberante

Como conclusión de la reunión, los asistentes resolvieron trabajar junto a contadores y otros profesionales en la elaboración de un proyecto técnico que será elevado al Honorable Concejo Deliberante de Ramallo.

El objetivo será reunir información concreta y evaluar posibles modificaciones vinculadas a la política tributaria municipal, con el propósito de generar condiciones más favorables para la actividad económica.

Asimismo, adelantaron que próximamente convocarán a una nueva reunión para ampliar la participación de comerciantes y contribuyentes de todo el distrito.

La iniciativa busca consolidar un espacio de diálogo entre el sector privado y las autoridades locales para analizar el impacto de las tasas municipales sobre la economía y el comercio de Ramallo.