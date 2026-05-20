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    • Ramallo: Abren la inscripción a los Talleres Municipales de Deportes y Cultura 2026

    La propuesta gratuita incluye actividades deportivas, artísticas y recreativas para todas las edades en cinco localidades del partido de Ramallo.

    20 de mayo de 2026 - 18:33
    La Municipalidad de Ramallo anunció la apertura de las inscripciones para los Talleres Municipales correspondientes al ciclo 2026, una iniciativa impulsada de manera conjunta por la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura.

    La Municipalidad de Ramallo anunció la apertura de las inscripciones para los Talleres Municipales correspondientes al ciclo 2026, una iniciativa impulsada de manera conjunta por la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura.

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    La Municipalidad de Ramallo habilitó las inscripciones para los Talleres Municipales de Deportes y Cultura 2026, una iniciativa gratuita que busca promover la participación comunitaria con actividades destinadas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en distintas localidades del distrito.

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    Deportes y cultura para todas las edades en Ramallo

    El programa es organizado de manera conjunta por la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura y ofrece una amplia variedad de propuestas formativas, recreativas y deportivas. La iniciativa apunta a fortalecer los espacios de encuentro, aprendizaje y desarrollo personal a través de actividades accesibles para toda la comunidad.

    Los talleres se desarrollarán en Ramallo, Villa Ramallo, Pérez Millán, Villa General Savio y El Paraíso, permitiendo que vecinos de todo el partido puedan participar cerca de sus hogares.

    Qué talleres municipales se dictarán durante 2026

    En el área de deportes se destacan disciplinas como mini handball, patín, ritmo, multideportes, entrenamiento funcional, básquet y fútbol. También se incluyen propuestas adaptadas como judo inclusivo y atletismo para personas con discapacidad.

    Por su parte, la oferta cultural contempla talleres de folklore, tango, música, teatro, canto, literatura, artes plásticas y memoria para adultos mayores, con el objetivo de fomentar la expresión artística y la integración social.

    Cómo inscribirse a los talleres gratuitos de Ramallo

    El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de mayo inclusive. Desde el municipio recordaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron realizar el trámite con anticipación para asegurar un lugar en la actividad elegida.

    Para consultas e inscripciones, los interesados en las propuestas deportivas pueden comunicarse al 3407-447533, mientras que quienes deseen participar en los talleres culturales deben contactarse al 3407-407152.

    Con esta nueva edición de los Talleres Municipales, el municipio de Ramallo renueva su apuesta por el deporte, la cultura y la inclusión, acercando oportunidades de formación y recreación a vecinos de todas las edades.

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