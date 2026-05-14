PAMI designó nuevas autoridades en Ramallo y Pérez Millán para normalizar la atención a afiliados

El PAMI oficializó cambios en las oficinas locales de Ramallo. Ramiro Pérez asumirá en Ramallo y Mauro Petunchi quedará al frente de la dependencia de Pérez Millán, que llevaba casi un año vacante.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) oficializó cambios en sus oficinas del partido de Ramallo . Ramiro Pérez fue designado como nuevo titular de la sede local, mientras que Mauro Petunchi asumirá en los próximos días al frente de la dependencia de Pérez Millán, con el objetivo de restablecer la atención regular a los afiliados.

La designación de Ramiro Pérez quedó formalizada el pasado viernes mediante la resolución correspondiente del organismo nacional. El abogado, que se desempeñó como concejal entre 2019 y 2021, reemplazará en el cargo a Carolina Chaparro, quien había asumido la conducción de la oficina local tras el cambio de gobierno nacional en 2023.

Según trascendió, la asunción oficial de Pérez se concretará entre los últimos días de esta semana y el inicio de la próxima. Su llegada se produce en un contexto de reorganización interna en las estructuras locales del organismo.

En paralelo, también se confirmó que Mauro Petunchi será el nuevo responsable de la oficina de PAMI en Pérez Millán. El propio designado ratificó la información mientras realizaba en San Nicolás los trámites administrativos necesarios para incorporarse formalmente al organismo.

La oficina de Pérez Millán se encontraba vacante desde hacía casi un año, lo que había afectado la prestación del servicio y la atención habitual de jubilados y pensionados de la localidad.

PAMI busca restablecer la atención regular en ambas dependencias

Uno de los principales objetivos de las nuevas autoridades será garantizar el funcionamiento pleno de las oficinas y asegurar una atención continua de lunes a viernes. En el caso de Pérez Millán, el horario oficial de funcionamiento será informado en los próximos días.

Las designaciones forman parte de una etapa de reorganización administrativa impulsada por PAMI en el distrito. Con estas incorporaciones, el organismo busca fortalecer la atención a jubilados y pensionados tanto en Ramallo como en Pérez Millán, dos localidades donde la demanda de servicios es permanente.