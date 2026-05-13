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    • Salud Escolar en Ramallo: controles médicos, vacunación y charlas preventivas en las escuelas

    Médicos del Hospital Gomendio realizaron controles clínicos, vacunación y talleres sobre hábitos saludables en escuelas primarias y secundarias de Ramallo.

    13 de mayo de 2026 - 09:12
    Profesionales del sistema de salud de Ramallo desarrollaron actividades en establecimientos primarios y secundarios con controles médicos, campañas de vacunación y charlas sobre hábitos saludables destinadas a estudiantes de distintas edades.

    Profesionales del sistema de salud de Ramallo desarrollaron actividades en establecimientos primarios y secundarios con controles médicos, campañas de vacunación y charlas sobre hábitos saludables destinadas a estudiantes de distintas edades.

    Ramallo Ciudad

    El sistema de salud de Ramallo continúa fortaleciendo la prevención en las escuelas mediante controles médicos, campañas de vacunación y charlas informativas. Las actividades, impulsadas por el Hospital José María Gomendio y el equipo de Salud, alcanzaron a estudiantes de nivel primario y secundario con el objetivo de promover hábitos saludables y detectar de manera temprana posibles problemas de salud.

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    Controles médicos y prevención en escuelas de Ramallo

    En el marco de las políticas de promoción sanitaria, profesionales del Hospital José María Gomendio desarrollaron una charla en la Escuela Secundaria N°6 de Ramallo. La actividad estuvo destinada a alumnos de distintos cursos y abordó temas vinculados al cuidado integral de la salud, la prevención de enfermedades y la importancia de incorporar hábitos saludables en la vida cotidiana.

    Durante el encuentro, los estudiantes también contaron con un espacio para realizar consultas y expresar inquietudes relacionadas con diversas problemáticas sanitarias. Desde el equipo de Salud destacaron la relevancia de sostener este tipo de instancias dentro de las instituciones educativas, ya que la información y la prevención cumplen un papel clave en el bienestar de la comunidad.

    Programa de Salud Escolar en la Escuela Primaria N°1

    En paralelo, en la Escuela Primaria N°1 “Rafael Obligado” se llevó adelante una jornada integral en el marco del Programa de Salud Escolar, una iniciativa articulada entre organismos provinciales y el sistema sanitario local.

    Durante la actividad se realizaron controles clínicos generales, evaluaciones visuales y odontológicas, campañas de vacunación y talleres de promoción de la salud. Todo el trabajo se desarrolló en un entorno cuidado, priorizando tanto el bienestar físico como el emocional de los niños y niñas.

    Uno de los aspectos más valorados fue la entrega de constancias a las familias con el detalle de los controles realizados y los resultados obtenidos, facilitando así el seguimiento del estado de salud de cada estudiante.

    Hábitos saludables y detección temprana para niños y adolescentes

    El Programa de Salud Escolar tiene como propósito detectar precozmente posibles afecciones y garantizar el seguimiento correspondiente cuando se requiere atención específica. Además, busca fomentar hábitos saludables desde edades tempranas y consolidar el vínculo entre las familias, las escuelas y el sistema de salud pública.

    Desde el Hospital Gomendio remarcaron que estas acciones representan una herramienta fundamental para acercar la salud a los establecimientos educativos y facilitar el acceso a controles preventivos esenciales.

    Asimismo, subrayaron que la continuidad de estos programas no solo permite atender cuestiones médicas puntuales, sino también promover el autocuidado y la concientización, generando un impacto positivo en toda la comunidad educativa de Ramallo.

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