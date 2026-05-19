Ramallo refuerza controles de calefacción y obras de mantenimiento en las escuelas

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Consejo Escolar de Ramallo avanza con tareas de mantenimiento, reparación y control en distintos establecimientos educativos del distrito, con especial atención en el funcionamiento de los sistemas de calefacción y en obras de infraestructura consideradas prioritarias para garantizar mejores condiciones edilicias durante el invierno.

Con la llegada del frío, el Consejo Escolar de Ramallo intensificó las tareas de mantenimiento en los establecimientos educativos del distrito. Las acciones incluyen controles obligatorios de calefacción, reparación de equipos fuera de servicio y obras de infraestructura para garantizar condiciones adecuadas durante el invierno.

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El Consejo Escolar de Ramallo completó las pruebas de hermeticidad en todas las instituciones educativas del distrito, un procedimiento indispensable antes de poner en funcionamiento los sistemas de calefacción. La tarea fue realizada por gasistas matriculados, quienes inspeccionaron el estado de los artefactos y detectaron posibles fallas técnicas.

La presidenta del organismo, Laura Castro, explicó que una vez concluidos esos controles se procedió al encendido de los calefactores para verificar su correcto funcionamiento. El objetivo es asegurar que las aulas cuenten con temperatura adecuada para el normal desarrollo de las actividades escolares durante los meses más fríos del año.

Actualmente, el relevamiento oficial detectó 11 calefactores que no funcionan correctamente en distintas escuelas del partido. Algunos podrán ser reparados, mientras que otros deberán ser reemplazados debido a su deterioro y falta de posibilidad de arreglo.

Prioridad en las aulas y renovación de equipos

Desde el Consejo Escolar remarcaron que la prioridad está centrada en los espacios donde permanecen los estudiantes. Por esa razón, las intervenciones se enfocan principalmente en las aulas, dejando en segundo término otros sectores como bibliotecas o salones de usos múltiples.

Laura Castro señaló que algunos de los equipos averiados ya cumplieron su vida útil y no tienen reparación posible. En esos casos, el organismo avanzará con nuevas adquisiciones para reemplazar los calefactores obsoletos y garantizar el confort térmico en las escuelas.

La estrategia busca optimizar los recursos disponibles y asegurar que ningún alumno vea afectada su jornada escolar por problemas de calefacción.

Obras de infraestructura y mantenimiento integral

Además de los controles vinculados al gas, el Consejo Escolar continúa con obras de infraestructura en distintos establecimientos de Ramallo, Villa Ramallo, Ramallo Pueblo y Villa General Savio.

Entre las intervenciones más importantes se destaca la reparación de la cubierta de la Escuela Secundaria Nº 1, una obra largamente esperada debido a filtraciones que afectaban el edificio cada vez que llovía. También se realizaron tareas preventivas en techos y canaletas para reducir futuros inconvenientes.

En la Escuela Secundaria Nº 3 se ejecutan trabajos en el frente del edificio, mejoras en la iluminación y mantenimiento general. Asimismo, se atienden problemas sanitarios derivados de la presencia de palomas en algunas instituciones.

Con estas acciones, el Consejo Escolar de Ramallo busca garantizar que las escuelas del distrito atraviesen el invierno en mejores condiciones edilicias y con sistemas de calefacción seguros y eficientes.