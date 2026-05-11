lunes 11 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Voley: Gimnasia A se consagró campeón de la LiProBo Sub 16 femenina

    El Lobo festejó en casa en la A2 - Zona Norte. En una final pergaminense ante Viajantes ganó en sets corridos por 25-12, 25-16 y 26-24. Participaron 19 equipos.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    11 de mayo de 2026 - 15:50
    Gimnasia A festejó en casa: campeón de la LiProBo Sub 16 tras vencer a Viajantes.

    Gimnasia A festejó en casa: campeón de la LiProBo Sub 16 tras vencer a Viajantes.

    APV

    El vóleibol del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino vivió un fin de semana soñado al consagrarse campeón de la LiProBo (Liga Provincial Bonaerense de Clubes) Sub 16 A2 - Zona Norte de la rama femenina, torneo que se disputó entre el viernes y el domingo con el Lobo como anfitrión.

    Lee además
    Bernardita Aguilar Toranza visitó La Opinión Play apenas llegada desde Estados Unidos. video

    Bernardita Aguilar Toranza, la Pantera pergaminense: "Trabajé y entrené mucho para esto"
    Racing sigue en carrera: empató con Viajantes y se metió en los octavos del 6 Ligas.

    El Torneo 6 Ligas entra en octavos con cuatro equipos de Pergamino en carrera

    En una final pergaminense, el domingo Gimnasia A derrotó a Viajantes por 3 a 0 con parciales de 25-12, 25-16 y 26-24, coronando una destacada actuación en el certamen provincial. El equipo dirigido por Gastón “Tonga” Alvarez se hizo fuerte en casa y gritó campeón en la primera etapa de la competencia.

    El mens sana fue uno de los grandes protagonistas del torneo, que reunió a 19 equipos de distintos puntos del norte de la provincia. Gimnasia participó con tres planteles y su equipo A mostró un gran nivel colectivo durante todo el fin de semana para quedarse con el título.

    El camino al título

    GEP A comenzó el torneo con dos contundentes victorias el viernes: derrotó 3 a 0 a Argentino C y luego superó por el mismo marcador a Rivadavia de Junín. El sábado continuó firme al vencer a Rivadavia de Lincoln por 3 a 0.

    Ya el domingo en los playoffs, el equipo pergaminense eliminó en cuartos de final a Rivadavia de Lincoln por 3 a 1 y luego se impuso en semifinales frente a Club Junín por 3 a 0 para meterse en la definición.

    Viajantes, por su parte, también realizó un gran torneo y llegó a la final tras superar en semifinales a Compañía de Salto por 3 a 1. Antes había dejado en el camino a Riberas del Paraná de Villa Constitución en cuartos de final.

    La definición mostró a dos equipos pergaminenses peleando por el título, pero Gimnasia A marcó diferencias desde el comienzo y terminó cerrando la final en sets corridos para desatar el festejo ante su gente. En la final, Gimnasia tuvo destacadas actuaciones individuales. Valentina Conti fue la MVP, aportando dos bloqueos. Julia Ovelar fue la máxima anotadora con 12 puntos y Agustina Marini anotó tres aces.

    Viajantes formado LiProBo
    Viajantes cerr&oacute; un gran torneo y se consagr&oacute; subcampe&oacute;n de la LiProBo Sub 16.

    Viajantes cerró un gran torneo y se consagró subcampeón de la LiProBo Sub 16.

    Resultados del domingo

    Cuartos de final

    - Viajantes 3 vs 1 Riberas del Paraná

    (20/25 - 25/20 - 25/12 - 25/22)

    - Compañía de Salto 3 vs 2 Recreativo Areco

    (25/20 - 22/25 - 25/11 - 22/25 - 15/07)

    - GEP A 3 vs 1 Rivadavia de Lincoln

    (25/12 - 22/25 - 25/11 - 25/18)

    - Club Junín 3 vs 1 Argentino A

    (21/25 - 25/16 - 26/24 - 25/23)

    Semifinales

    GEP A 3 vs 0 Club Junín

    (25/23 - 25/12 - 25/21)

    Compañía de Salto 1 vs 3 Viajantes

    (25/21 - 21/25 - 23/25 - 20/25)

    Final

    GEP A 3 vs 0 Viajantes

    (25-12 - 25-16 - 26-24)

    Temas
    Seguí leyendo

    Bernardita Aguilar Toranza, la Pantera pergaminense: "Trabajé y entrené mucho para esto"

    El Torneo 6 Ligas entra en octavos con cuatro equipos de Pergamino en carrera

    Julia Riera cerró otra gran semana en Estados Unidos

    Douglas lo dio vuelta con fútbol y goles y sigue firme en la punta

    Douglas quiere recuperar su poder ofensivo frente a Atlético Escobar

    Pergamino tuvo una destacada presencia en Champa Ultra Race

    Atletas de Pergamino dijeron presente en el Río Pinto Trail

    Horacio Harper ganó el Abierto de Ajedrez "Día del Trabajador"

    Pergamino protagonista en el Río Pinto: 33 ciclistas completaron la 30ª edición

    Día del hincha de Douglas Haig: el recuerdo eterno del 6 de mayo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Racing sigue en carrera: empató con Viajantes y se metió en los octavos del 6 Ligas.

    El Torneo 6 Ligas entra en octavos con cuatro equipos de Pergamino en carrera

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino: juzgan a un adolescente acusado de cruzar en rojo en moto y causar un choque fatal en Colón

    Pergamino: juzgan a un adolescente acusado de cruzar en rojo en moto y causar un choque fatal en Colón
    En horas de la tarde de este domingo, los visitantes del Eco Parque se sorprendieron con la aparición de una imponente boa de más de dos metros que se encontraba en uno de los caminos del lugar.

    San Nicolás: Hallaron una boa constrictora de dos metros en la zona del Eco Parque

    Simón Parihuancollo, de 71 años, falleció en la madrugada de este sábado.

    Pergamino: un jubilado murió tras sufrir un paro cardíaco cuando volvía en bicicleta de una fiesta

    Jorge Fontevecchia entrevistó al intendente Javier Martínez en la mañana de este lunes. video

    "Los egoísmos van a destruir la unidad": la advertencia de Javier Martínez sobre la relación PRO-LLA

    Gimnasia A festejó en casa: campeón de la LiProBo Sub 16 tras vencer a Viajantes.

    Voley: Gimnasia A se consagró campeón de la LiProBo Sub 16 femenina