Voley: Gimnasia A se consagró campeón de la LiProBo Sub 16 femenina

Gimnasia A festejó en casa: campeón de la LiProBo Sub 16 tras vencer a Viajantes.

El vóleibol del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino vivió un fin de semana soñado al consagrarse campeón de la LiProBo (Liga Provincial Bonaerense de Clubes) Sub 16 A2 - Zona Norte de la rama femenina, torneo que se disputó entre el viernes y el domingo con el Lobo como anfitrión.

El Torneo 6 Ligas entra en octavos con cuatro equipos de Pergamino en carrera

Bernardita Aguilar Toranza, la Pantera pergaminense: "Trabajé y entrené mucho para esto"

En una final pergaminense, el domingo Gimnasia A derrotó a Viajantes por 3 a 0 con parciales de 25-12, 25-16 y 26-24 , coronando una destacada actuación en el certamen provincial. El equipo dirigido por Gastón “Tonga” Alvarez se hizo fuerte en casa y gritó campeón en la primera etapa de la competencia.

El mens sana fue uno de los grandes protagonistas del torneo, que reunió a 19 equipos de distintos puntos del norte de la provincia. Gimnasia participó con tres planteles y su equipo A mostró un gran nivel colectivo durante todo el fin de semana para quedarse con el título.

GEP A comenzó el torneo con dos contundentes victorias el viernes: derrotó 3 a 0 a Argentino C y luego superó por el mismo marcador a Rivadavia de Junín . El sábado continuó firme al vencer a Rivadavia de Lincoln por 3 a 0 .

Ya el domingo en los playoffs, el equipo pergaminense eliminó en cuartos de final a Rivadavia de Lincoln por 3 a 1 y luego se impuso en semifinales frente a Club Junín por 3 a 0 para meterse en la definición.

Viajantes, por su parte, también realizó un gran torneo y llegó a la final tras superar en semifinales a Compañía de Salto por 3 a 1. Antes había dejado en el camino a Riberas del Paraná de Villa Constitución en cuartos de final.

La definición mostró a dos equipos pergaminenses peleando por el título, pero Gimnasia A marcó diferencias desde el comienzo y terminó cerrando la final en sets corridos para desatar el festejo ante su gente. En la final, Gimnasia tuvo destacadas actuaciones individuales. Valentina Conti fue la MVP, aportando dos bloqueos. Julia Ovelar fue la máxima anotadora con 12 puntos y Agustina Marini anotó tres aces.

Viajantes formado LiProBo Viajantes cerró un gran torneo y se consagró subcampeón de la LiProBo Sub 16. APV

Resultados del domingo

Cuartos de final

- Viajantes 3 vs 1 Riberas del Paraná

(20/25 - 25/20 - 25/12 - 25/22)

- Compañía de Salto 3 vs 2 Recreativo Areco

(25/20 - 22/25 - 25/11 - 22/25 - 15/07)

- GEP A 3 vs 1 Rivadavia de Lincoln

(25/12 - 22/25 - 25/11 - 25/18)

- Club Junín 3 vs 1 Argentino A

(21/25 - 25/16 - 26/24 - 25/23)

Semifinales

GEP A 3 vs 0 Club Junín

(25/23 - 25/12 - 25/21)

Compañía de Salto 1 vs 3 Viajantes

(25/21 - 21/25 - 23/25 - 20/25)

Final

GEP A 3 vs 0 Viajantes

(25-12 - 25-16 - 26-24)