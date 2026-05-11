"Los egoísmos van a destruir la unidad": la advertencia de Javier Martínez sobre la relación PRO-LLA

En un diálogo profundo con el periodista Jorge Fontevecchia, en su ciclo “Modo Fontevecchia” (Net TV y en dúplex por Radio Perfil -AM 1190-) el intendente de Pergamino, Javier Martínez, analizó el presente político del PRO, la tensa relación con el gobierno de Javier Milei y el desafío estratégico que representa la provincia de Buenos Aires de cara a 2027. Martínez respaldó el reciente comunicado de su partido que marca distancia de la gestión nacional, señalando que, si bien acompañan el rumbo económico, existen "fisuras de soberbia" en el Ejecutivo.

Para el jefe comunal, el posicionamiento del PRO es un resumen de lo que el espacio viene pregonando: la necesidad de un alineamiento basado en no faltarse el respeto. Martínez fue categórico al referirse a la construcción de una coalición: "El tango se baila de a dos", afirmó, sugiriendo que la Libertad Avanza debe abandonar los egoísmos para no destruir la unidad que el votante de centro-derecha reclama.

Respecto al panorama electoral de 2027, Martínez subrayó la particularidad de la provincia de Buenos Aires, donde la inexistencia de un balotaje obliga a la oposición a presentarse unificada. "La provincia es muy difícil de ganar si no se genera un bloque de trabajo en conjunto", advirtió, mencionando que figuras como Diego Santilli podrían dirimir candidaturas mediante una PASO o una unificación total de los espacios para evitar que la división beneficie al peronismo.

La nota también abordó la crítica situación económica que atraviesan los distritos. Martínez relató su reciente encuentro con el ministro del Interior, quien fue "muy claro" al transmitir que el Gobierno Nacional hoy no cuenta con recursos para asistir a los municipios mediante aportes del Tesoro (ATN).

Ante la caída de la coparticipación por la merma en la actividad económica, el intendente destacó que la supervivencia de cada localidad dependerá de su historial administrativo. En el caso de Pergamino, resaltó que mantener el equilibrio fiscal y contener el gasto les permite afrontar la crisis sin la "desesperación" de otros distritos que hoy no saben cómo pagarán los aguinaldos.

Críticas a Axel Kicillof y un plan de descentralización

Martínez no ahorró críticas hacia la gestión de Axel Kicillof, calificándola de deficiente en áreas centrales como salud, seguridad y educación. Según el intendente, el sistema provincial falla al no intentar generar cambios estructurales: "La gente la está pasando mal", sentenció, poniendo como ejemplo el deterioro del Hospital San José y la necesidad de que el Municipio asuma tareas de seguridad con patrullas urbanas propias ante la insuficiencia policial.

Como propuesta de cara al futuro, el intendente de Pergamino planteó que cualquier frente opositor que aspire a gobernar la provincia debe presentar un plan concreto de descentralización. Martínez aboga por dar mayor facultad de control a los municipios sobre la policía y la educación pública, evitando que cada decisión deba pasar por "la general de La Plata".