Pergamino: juzgan a un adolescente acusado de cruzar en rojo en moto y causar un choque fatal en Colón

El Tribunal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino comenzó a juzgar a un adolescente acusado de provocar un choque fatal en Colón al cruzar un semáforo en rojo con una motocicleta. La víctima, un motociclista de 45 años, falleció seis meses y medio después del siniestro a raíz de las graves lesiones sufridas.

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El debate oral se desarrolla en el ámbito del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino y tiene como eje el siniestro vial ocurrido el miércoles 7 de mayo de 2025 en la ciudad de Colón.

La causa, identificada como TPE-847-2025, está caratulada como “B. T.D. S/ Homicidio (IPP 12-01-460-25/00)” y sus actuaciones conexas.

El adolescente imputado, oriundo de Colón, llegó a juicio acusado por su participación en el choque entre dos motocicletas registrado alrededor de las 18:00 en la intersección de boulevard 17 y calle 47, una esquina semaforizada de esa ciudad del norte bonaerense.

El Tribunal está integrado por las juezas y jueces Ana Bajlec y Esteban Melilli, del Departamento Judicial Junín, junto al magistrado Facundo Galanes, del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

La acusación es sostenida por el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Horacio Oldani, mientras que la defensa oficial del menor está a cargo del abogado Estanislao Carricart.

Choque fatal Colón

De acuerdo con la investigación judicial, aquella tarde colisionaron una motocicleta Yamaha YBR 150 color bordó, conducida por el adolescente imputado, y una Keller roja guiada por Eduardo Accastello, de 45 años.

Según lograron reconstruir los investigadores a partir de testimonios y otros elementos probatorios incorporados a la causa, la motocicleta ocupada por los adolescentes habría atravesado la encrucijada con el semáforo en rojo.

Como consecuencia del impacto, Accastello sufrió lesiones gravísimas que obligaron a su internación en estado crítico durante varios meses.

Pese a los tratamientos médicos y los esfuerzos por salvarle la vida, el motociclista falleció el 18 de noviembre de 2025, 195 días después del choque, debido a las secuelas irreversibles derivadas del siniestro vial.

Investigación fiscal juvenil

Durante la etapa de instrucción, el fiscal Horacio Oldani reunió distintos elementos de prueba que permitieron sostener la acusación contra el adolescente.

En los primeros tramos de la investigación, incluso, la causa había sido encuadrada como tentativa de homicidio con dolo eventual debido a la gravedad de la conducta atribuida al menor.

Tras la muerte de la víctima, el expediente avanzó bajo la figura de homicidio.

Fuentes judiciales indicaron que uno de los puntos centrales del juicio será determinar el grado de responsabilidad del adolescente en la maniobra que desencadenó el impacto fatal.

Conmoción en Colón

El hecho había generado una fuerte conmoción en la comunidad de Colón durante 2025, especialmente por el delicado estado de salud de la víctima y la corta edad de los involucrados.

En aquel momento, medios locales reflejaron la preocupación social por los reiterados episodios viales ocurridos en la ciudad y las cadenas de oración impulsadas por allegados y vecinos para pedir por la recuperación del motociclista herido.

La detención del menor había sido ordenada oportunamente por el Juzgado de Garantías del Joven y concretada por efectivos de la Sub DDI Colón junto a personal de la Estación Comunal de Policía.

Ahora, un año después del choque y tras el fallecimiento de la víctima, el Tribunal Juvenil de Pergamino deberá resolver la responsabilidad penal del adolescente acusado en uno de los casos viales más conmocionantes registrados recientemente en la región.