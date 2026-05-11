San Nicolás: Hallaron una boa constrictora de dos metros en la zona del Eco Parque

En horas de la tarde de este domingo, los visitantes del Eco Parque se sorprendieron con la aparición de una imponente boa de más de dos metros que se encontraba en uno de los caminos del lugar.

Una boa constrictora de aproximadamente dos metros fue hallada este domingo por la tarde en la zona del Eco Parque de la ciudad de San Nicolás . El reptil generó sorpresa entre los visitantes que se encontraban en el lugar, quienes observaron su desplazamiento y registraron imágenes del animal en pleno movimiento.

La boa constrictora pertenece a la familia Boidae y es una especie originaria del continente americano. Puede medir entre dos y cuatro metros de largo y, a diferencia de otras serpientes, no posee veneno.

Su método de caza consiste en enrollarse alrededor de sus presas y ejercer presión hasta inmovilizarlas e impedirles respirar. De allí proviene el término "constrictora", que identifica a esta especie reconocida por su gran tamaño y fuerza.

Especialistas señalan que las boas constrictoras suelen evitar el contacto con los seres humanos. En condiciones normales no atacan, aunque pueden reaccionar de manera defensiva si se sienten amenazadas o acorraladas.

El hallazgo causó impacto entre quienes se encontraban en el Eco Parque, principalmente por las dimensiones del ejemplar. No obstante, al tratarse de una especie no venenosa, el riesgo para las personas es considerablemente menor que en el caso de serpientes ponzoñosas.

Aparición de serpientes en el Eco Parque y otros sectores

La presencia de esta boa constrictora se suma a otros episodios recientes registrados en San Nicolás. Días atrás fue encontrada una yarará en la misma zona del Eco Parque, mientras que otra serpiente apareció cerca de la Central Térmica, en el sector sur de la ciudad.

Estos hallazgos despertaron preocupación y curiosidad entre los vecinos, que siguen de cerca la aparición de reptiles en distintos puntos del distrito. Autoridades y especialistas recomiendan no intentar capturarlos y dar aviso inmediato a personal capacitado.