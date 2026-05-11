Pergamino: un jubilado murió tras sufrir un paro cardíaco cuando volvía en bicicleta de una fiesta

Simón Parihuancollo, de 71 años, falleció en la madrugada de este sábado.

Un jubilado de 71 años murió durante la madrugada del sábado en Pergamino luego de sufrir una descompensación cardíaca mientras regresaba en bicicleta de una celebración. El hombre fue hallado tendido en una cuneta por personal de Patrulla Urbana y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por agentes municipales y médicos del SAME, ya no presentaba signos vitales.

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El dramático episodio ocurrió alrededor de las 5:30 de la madrugada del sábado, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre desvanecido en la vía pública.

A raíz de la comunicación, efectivos del Comando de Patrulla se dirigieron hacia el sector indicado y, al arribar, encontraron a un agente de Patrulla Urbana asistiendo a una persona que permanecía tendida dentro de una cuneta, junto a una bicicleta.

El trabajador municipal, identificado oficialmente como Norberto Edgardo Morales, se encontraba a bordo de la unidad de Patrulla Urbana Nº 20 y fue uno de los primeros en intervenir para intentar salvarle la vida al vecino.

Asistencia del SAME

Minutos después arribaron al lugar ambulancias del SAME con personal médico que continuó con las tareas de reanimación cardiopulmonar. Las profesionales de la salud constataron finalmente que el hombre ya no poseía signos vitales.

En un primer momento las autoridades no lograban establecer la identidad del fallecido, por lo que aguardaron la llegada de familiares, efectivos de Policía Científica y el médico policial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Horas más tarde se presentó un hijo de la víctima, quien reconoció el cuerpo de su padre como Simón Parihuancollo, de 71 años, jubilado y vecino de Pergamino.

Jubilado muy conocido

De acuerdo a lo reconstruido posteriormente, el adulto mayor había participado de una celebración y regresaba a su domicilio en bicicleta cuando sufrió una descompensación cardíaca que le impidió continuar el trayecto.

El hombre cayó junto al camino y quedó tendido al costado de la cinta asfáltica hasta ser advertido por personal municipal y policial que acudió tras el alerta al 911.

Parihuancollo era conocido en el ambiente textil de Pergamino por haber trabajado durante muchos años en distintos talleres de costura de la ciudad. Además de desempeñarse como trabajador del rubro, era padre y abuelo.

Investigación judicial

La intervención judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, encabezada por el fiscal Fernando Pertierra.

De acuerdo a las primeras evaluaciones médicas y periciales, no existían indicios de participación de terceros ni signos de violencia sobre el cuerpo, por lo que el fiscal dispuso que no se realizara autopsia.

Las actuaciones policiales fueron labradas por personal del Comando de Patrulla y supervisadas por autoridades policiales y judiciales que trabajaron durante la madrugada en el lugar del fallecimiento.