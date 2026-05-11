lunes 11 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: un jubilado murió tras sufrir un paro cardíaco cuando volvía en bicicleta de una fiesta

    La muerte de un jubilado textil de 71 años que sufrió una descompensación cardíaca en la vía pública generó gran conmoción.

    11 de mayo de 2026 - 18:16
    Simón Parihuancollo, de 71 años, falleció en la madrugada de este sábado.

    Simón Parihuancollo, de 71 años, falleció en la madrugada de este sábado.

    LA OPINION

    Un jubilado de 71 años murió durante la madrugada del sábado en Pergamino luego de sufrir una descompensación cardíaca mientras regresaba en bicicleta de una celebración. El hombre fue hallado tendido en una cuneta por personal de Patrulla Urbana y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por agentes municipales y médicos del SAME, ya no presentaba signos vitales.

    Lee además
    el escalofriante video que habia grabado la joven que murio al caer de un segundo piso en la plata

    El escalofriante video que había grabado la joven que murió al caer de un segundo piso en La Plata
    El camión Scania circulaba cargado con granos de Pergamino a Rosario y el Ford Cargo lo hacía en sentido contrario sin carga.

    Los camiones del choque fatal circulaban en sentido opuestos y el chofer murió por el impacto frontal

    Paro cardíaco fatal

    El dramático episodio ocurrió alrededor de las 5:30 de la madrugada del sábado, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre desvanecido en la vía pública.

    A raíz de la comunicación, efectivos del Comando de Patrulla se dirigieron hacia el sector indicado y, al arribar, encontraron a un agente de Patrulla Urbana asistiendo a una persona que permanecía tendida dentro de una cuneta, junto a una bicicleta.

    El trabajador municipal, identificado oficialmente como Norberto Edgardo Morales, se encontraba a bordo de la unidad de Patrulla Urbana Nº 20 y fue uno de los primeros en intervenir para intentar salvarle la vida al vecino.

    Asistencia del SAME

    Minutos después arribaron al lugar ambulancias del SAME con personal médico que continuó con las tareas de reanimación cardiopulmonar. Las profesionales de la salud constataron finalmente que el hombre ya no poseía signos vitales.

    En un primer momento las autoridades no lograban establecer la identidad del fallecido, por lo que aguardaron la llegada de familiares, efectivos de Policía Científica y el médico policial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

    Horas más tarde se presentó un hijo de la víctima, quien reconoció el cuerpo de su padre como Simón Parihuancollo, de 71 años, jubilado y vecino de Pergamino.

    Jubilado muy conocido

    De acuerdo a lo reconstruido posteriormente, el adulto mayor había participado de una celebración y regresaba a su domicilio en bicicleta cuando sufrió una descompensación cardíaca que le impidió continuar el trayecto.

    El hombre cayó junto al camino y quedó tendido al costado de la cinta asfáltica hasta ser advertido por personal municipal y policial que acudió tras el alerta al 911.

    Parihuancollo era conocido en el ambiente textil de Pergamino por haber trabajado durante muchos años en distintos talleres de costura de la ciudad. Además de desempeñarse como trabajador del rubro, era padre y abuelo.

    Investigación judicial

    La intervención judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, encabezada por el fiscal Fernando Pertierra.

    De acuerdo a las primeras evaluaciones médicas y periciales, no existían indicios de participación de terceros ni signos de violencia sobre el cuerpo, por lo que el fiscal dispuso que no se realizara autopsia.

    Las actuaciones policiales fueron labradas por personal del Comando de Patrulla y supervisadas por autoridades policiales y judiciales que trabajaron durante la madrugada en el lugar del fallecimiento.

    Temas
    Seguí leyendo

    El escalofriante video que había grabado la joven que murió al caer de un segundo piso en La Plata

    Los camiones del choque fatal circulaban en sentido opuestos y el chofer murió por el impacto frontal

    Tragedia en la ruta 32: murió un chofer en un choque frontal de dos camiones entre Pergamino y Ocampo

    Pergamino: juzgan a un adolescente acusado de cruzar en rojo en moto y causar un choque fatal en Colón

    La Policía, Same y los rescatistas intervinieron por el incendio de una casa en barrio Jorge Newbery

    Sacó a probar el auto BMW de alta gama cero kilómetros, despistó, chocó una alcantarilla y terminó destruido

    Tragedia en la ruta 188: un motociclista de 29 años murió tras ser embestido por un auto entre Peña y Acevedo

    El director de la Clínica Centro negó tener participación en la facturación a PAMI que investiga la Justicia

    Mariano Cúneo Libarona apeló la sentencia al médico condenado por estafar al hermano y otros colegas

    La chupa nafta: aprehendieron a una mujer que extraía combustible de motos estacionadas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    pergamino: juzgan a un adolescente acusado de cruzar en rojo en moto y causar un choque fatal en colon

    Pergamino: juzgan a un adolescente acusado de cruzar en rojo en moto y causar un choque fatal en Colón

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino: juzgan a un adolescente acusado de cruzar en rojo en moto y causar un choque fatal en Colón

    Pergamino: juzgan a un adolescente acusado de cruzar en rojo en moto y causar un choque fatal en Colón
    En horas de la tarde de este domingo, los visitantes del Eco Parque se sorprendieron con la aparición de una imponente boa de más de dos metros que se encontraba en uno de los caminos del lugar.

    San Nicolás: Hallaron una boa constrictora de dos metros en la zona del Eco Parque

    Simón Parihuancollo, de 71 años, falleció en la madrugada de este sábado.

    Pergamino: un jubilado murió tras sufrir un paro cardíaco cuando volvía en bicicleta de una fiesta

    Jorge Fontevecchia entrevistó al intendente Javier Martínez en la mañana de este lunes. video

    "Los egoísmos van a destruir la unidad": la advertencia de Javier Martínez sobre la relación PRO-LLA

    Gimnasia A festejó en casa: campeón de la LiProBo Sub 16 tras vencer a Viajantes.

    Voley: Gimnasia A se consagró campeón de la LiProBo Sub 16 femenina