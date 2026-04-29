Refuerzan en Pergamino la recolección gratuita de los residuos voluminosos

Dieron a conocer el cronograma correspondiente al mes de mayo del servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos en Pergamino, una prestación que cumple un rol clave tanto en la higiene urbana como en la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Este operativo permite retirar de los domicilios elementos en desuso que suelen acumularse en patios, techos o terrazas, evitando su disposición inadecuada y contribuyendo a mantener una ciudad más ordenada, segura y limpia.

El esquema de trabajo se desarrollará de manera sectorizada a lo largo de todo el mes; entre el lunes y el viernes que viene, el servicio se concentrará en los barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo, San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe y José Hernández. La semana siguiente, del lunes 11 al viernes 15, abarcará los barrios Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Newbery, Luar Kayad y el sector del barrio Acevedo comprendido desde Vélez Sarsfield hacia el este.

En otros sectores de Pergamino En tanto, del lunes 18 al viernes 22 de mayo, las tareas se trasladarán a los barrios Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora del Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas, Champagnat y Martín Illia —en el tramo comprendido desde avenida de Mayo hacia el norte—, además de una parte del área céntrica delimitada entre avenida de Mayo y Alsina. Finalmente, del lunes 25 y el viernes 29 de mayo, el servicio llegará a los barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Aeroclub, Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre y Las Lomitas, junto con el sector del Centro comprendido entre avenida de Mayo e Intendente Biscayart.

A tener en cuenta Desde el Municipio recordaron que la recolección se realiza de lunes a viernes en horario vespertino y que es fundamental respetar las condiciones de disposición para garantizar la seguridad del personal y la eficiencia del servicio. En este sentido, los restos verdes y ramas deben colocarse sobre la vereda, embolsados o atados en fardos, sin superar un volumen de un metro cúbico, lo que equivale aproximadamente a seis bolsas de consorcio. Los escombros, por su parte, deben presentarse en bolsas resistentes que no excedan los 10 kilos, mientras que los residuos voluminosos —como muebles y otros elementos de gran tamaño— deben disponerse tomando los recaudos necesarios para evitar accidentes, evitando la presencia de clavos, puntas o bordes cortantes.

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