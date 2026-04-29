San Nicolás: Falleció Elba Eres, histórica docente y referente del folklore y la artesanía

La docente y artesana fue una de las voces femeninas más destacadas de la ciudad y durante años organizó la feria artesanal local.

La comunidad cultural de San Nicolás atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Elba Eres, a los 69 años. Docente, artesana y referente del folklore, dejó una huella imborrable en generaciones de alumnos y en el desarrollo de espacios culturales de la ciudad.

Eres desarrolló una extensa carrera como profesora de arte en escuelas primarias y secundarias de San Nicolás y la región, donde formó a numerosos estudiantes a lo largo de los años. Incluso tras su jubilación, continuó vinculada activamente al ámbito cultural, consolidándose como una figura de referencia en distintos espacios comunitarios.

Su compromiso con la educación trascendió las aulas, ya que promovió el desarrollo artístico como herramienta de inclusión y expresión, acompañando a jóvenes y adultos en sus primeros pasos dentro del arte.

Durante las décadas del 90 y 2000, Elba Eres se destacó como una de las voces femeninas más representativas del folklore local. Su presencia en escenarios de la ciudad y en distintos puntos del país la posicionó como una artista reconocida dentro del circuito tradicional.

Entre sus logros más importantes se encuentra su consagración en el Pre-Cosquín, uno de los certámenes más prestigiosos del folklore argentino, lo que marcó un punto alto en su carrera artística.

Impulsora de la feria artesanal y la cultura local

Además de su faceta como docente y cantante, Eres dedicó gran parte de su vida a la artesanía. Durante años estuvo al frente de la organización de la Feria Artesanal de San Nicolás, que se realiza los fines de semana en la Plaza de los Inmigrantes.

Desde ese espacio, impulsó el trabajo de numerosos artesanos locales y fomentó la cultura popular como parte de la identidad de la ciudad. Su legado permanece vigente tanto en la música como en la promoción de la producción artesanal y el fortalecimiento del entramado cultural nicoleño.