miércoles 26 de noviembre de 2025
    • Ramallo se perfila como candidata ideal para los Juegos Universitarios de deporte Playa 2026

    La ciudad de Ramallo recibió a autoridades de la FUA y analiza su potencial para albergar el evento estudiantil que atrae a 1.500 jóvenes.

    26 de noviembre de 2025 - 16:02
    El Subsecretario de Deporte bonaerense, Cristian Cardozo, y directivos de la Federación Universitaria Argentina (FUA) visitaron Ramallo para analizar su potencial como sede.

    Ramallo Informa

    Ramallo se posiciona como un fuerte candidato para los Juegos Universitarios de Playa 2026. Durante su visita, el Subsecretario de Deporte bonaerense, Cristian Cardozo, y directivos de la Federación Universitaria Argentina (FUA) recorrieron playas e instalaciones locales, evaluando la capacidad de la ciudad para recibir a cerca de 1.500 estudiantes en un evento que busca potenciar el turismo y la economía local.

    Evaluación de las instalaciones y entorno natural

    Los representantes de la FUA quedaron conformes con la infraestructura deportiva y el entorno natural de Ramallo. Durante el recorrido, se inspeccionaron playas, canchas y espacios de alojamiento que podrían recibir a los participantes, resaltando la combinación de servicios y paisajes que la ciudad ofrece para un evento de estas características.

    Competencia con otras sedes y expectativas locales

    Ramallo compite con ciudades como Paraná y Miramar por albergar los Juegos Universitarios de Playa. Las autoridades locales destacaron la importancia de posicionarse como destino turístico durante la temporada baja y aprovechar la oportunidad para mostrar la ciudad a nivel nacional, generando beneficios económicos y promocionales para comercios y prestadores de servicios.

    Impacto económico y turístico para la región

    Si Ramallo es elegida como sede, el evento se desarrollaría durante cuatro días y podría alcanzar un 95% de ocupación hotelera. Esta afluencia no solo dinamizaría la economía local, sino que también impulsaría actividades culturales y recreativas, consolidando a la ciudad como un destino atractivo para eventos deportivos y estudiantiles en la provincia de Buenos Aires.

