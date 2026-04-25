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    • Los tres detenidos por el asalto al remisero en el raid delictivo intentaron una estafa en un local

    Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el asalto a un remisero de agencia Yrigoyen. La Fiscalía 2 reunió pruebas clave.

    25 de abril de 2026 - 14:11
    Detuvieron a los integrantes de una pareja que asaltaron a un remisero.

    Detuvieron a los integrantes de una pareja que asaltaron a un remisero.

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    El fiscal Germán Guidi requirió la detención de dos sujetos y una mujer acusados de asaltar a un remisero de la agencia Yrigoyen.

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    El hecho ocurrió en la noche del domingo del fin de semana anterior y fue reconstruido mediante cámaras, testimonios y otras pruebas incorporadas a la investigación judicial.

    Asalto a remisero

    El violento episodio ocurrió alrededor de las 22:30 del domingo pasado, cuando tres personas abordaron un vehículo de la agencia de remises ubicada en avenida Yrigoyen y Joaquín Menéndez. Según la investigación, los pasajeros iniciaron un recorrido habitual que derivó en un asalto con arma blanca contra el conductor.

    Recorrido previo clave

    Antes del ataque, los sospechosos realizaron una parada en una heladería ubicada en la zona de Ameghino y España. Allí intentaron realizar una compra mediante una transferencia falsa con billetera virtual, maniobra que fue advertida por el comercio, frustrando la operación. Uno de los involucrados fue reconocido por los empleados del lugar.

    Robo con cuchillo

    El viaje continuó hasta la zona de Almafuerte y Ricardo John, donde finalmente se concretó el asalto. En ese punto, uno de los ocupantes intimidó al remisero con un cuchillo y le sustrajo pertenencias, en un hecho que generó preocupación en el sector de trabajadores del transporte local.

    Investigación y pruebas

    La Fiscalía 2 llevó adelante una reconstrucción detallada del recorrido mediante el análisis de cámaras de seguridad, tanto de la remisería como de comercios y domicilios particulares. Las imágenes permitieron establecer que los sospechosos habían salido de una vivienda de calle Carpani Costa al 600 antes de dirigirse a la agencia.

    A partir de estas pruebas, sumadas al reconocimiento fotográfico realizado por la víctima, se logró identificar a los tres imputados: dos hombres y una mujer, todos mayores de 30 años. Según fuentes judiciales, los dos varones cuentan con antecedentes penales.

    Detenciones y allanamientos

    Con las pruebas reunidas, el fiscal Guidi solicitó órdenes de allanamiento y detención, que fueron concedidas por el Juzgado de Garantías. Durante los procedimientos, efectivos policiales lograron aprehender a los tres sospechosos.

    En uno de los domicilios allanados, además, se secuestró más de un kilo de marihuana fraccionada, lo que derivó en una imputación adicional por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización para uno de los detenidos.

    Declaraciones y proceso

    Los tres imputados fueron indagados y negaron su participación en el hecho. No obstante, desde la Fiscalía consideran que los elementos de prueba reunidos resultan suficientes para sostener la imputación en esta etapa del proceso.

    En los próximos días se avanzará con nuevas medidas, como ruedas de reconocimiento y peritajes adicionales sobre las imágenes y otros elementos secuestrados, con el objetivo de consolidar la acusación.

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