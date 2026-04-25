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    • Rotary Club Pergamino Cruce donó una planta envasadora de oxígeno al Hospital San José

    Desde Rotary Club Pergamino Cruce destacaron que el logro es fruto de un trabajo sostenido, con planificación y compromiso.

    25 de abril de 2026 - 13:32
    La gobernadora del Distrito 4895, Susana Expósito y el presidente de Rotary Club Pergamino Cruce, Pablo Bató.

    La gobernadora del Distrito 4895, Susana Expósito y el presidente de Rotary Club Pergamino Cruce, Pablo Bató.

    ROTARY CLUB PERGAMINO CRUCE

    El Rotary Club Pergamino Cruce concretó un importante aporte al sistema de salud local al entregar una planta envasadora de oxígeno al Hospital San José. La donación se realizó el miércoles en las instalaciones del centro de salud y se enmarca en una subvención internacional destinada a fortalecer la infraestructura sanitaria.

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    Donación

    Autoridades del club pergaminense

    Del acto participaron autoridades hospitalarias, representantes rotarios, invitados especiales y vecinos de General Villegas. Estuvieron presentes el presidente de la institución, Pablo Bato, y la gobernadora del Distrito 4895, Susana Expósito.

    El equipamiento, que originalmente había sido destinado al hospital de General Villegas pero no pudo ser utilizado allí, fue reorientado hacia Pergamino tras gestiones de Rotary. La decisión permitió que el dispositivo llegue al principal efector público de la ciudad, donde tendrá un impacto directo en la atención de pacientes.

    Para y por los ciudadanos

    Desde la organización destacaron que el logro es fruto de un trabajo sostenido, con planificación y compromiso, orientado a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Asimismo, invitaron a la población a acompañar este tipo de iniciativas solidarias que buscan generar un impacto positivo y duradero en el sistema de salud local.

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