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    • Por qué se come locro el 1° de mayo, Día del Trabajador

    La comida de locro es una comida típica de Argentina, que se compone de maíz, porotos, carne, chorizo, panceta, zapallo, cebolla, pimiento y comidas a gusto.

    1 de mayo de 2026 - 11:06
    Comer locro el 1 de mayo es una de las tradiciones más fuertes en Argentina para celebrar el Día del Trabajador.

    Comer locro el 1 de mayo es una de las tradiciones más fuertes en Argentina para celebrar el Día del Trabajador.

    SHUTTERSTOCK.

    En la víspera del 1° de mayo, el locro argentino emerge como la elección culinaria predilecta para conmemorar el Día del Trabajador. Este plato, arraigado en la historia y la tradición del país, se ha convertido en un símbolo gastronómico que une a los argentinos en esta jornada especial.

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    Desde tiempos remotos, el locro es una presencia constante en las celebraciones patrias del 25 de mayo y del 9 de julio.

    El locro es un guiso tradicional argentino, reconocido por su sabor único. Este plato consiste en una mezcla de maíz, porotos (judías o alubias), carne (generalmente vacuna, de cerdo o de pollo), chorizo, panceta, zapallo (calabaza), cebolla, pimiento y especias como comino y pimentón.

    Por qué se empezó a comer locro en el 1 de mayo

    Su origen se remonta a la época colonial, y su popularidad perdura a lo largo de los siglos, trascendiendo barreras sociales y económicas para convertirse en un elemento esencial de la identidad culinaria argentina.

    Sin embargo, en las últimas décadas, el locro adquirió un nuevo significado al asociarse estrechamente con el Día del Trabajador.

    Esta tendencia fue impulsada por los sindicatos, los bodegones, los hogares y los restaurantes que, año tras año, eligen este plato para celebrar la labor de los trabajadores.

    En los registros de los años 40 al 60, el asado y las empanadas eran los platos típicos de las festividades colectivas y populares. No había ninguna referencia al locro en los festejos del Día del Trabajador. Luego, en los encuentros sindicales de mediados de la década del 60, ya se servía locro.

    Con el paso del tiempo, el locro se consolidó como el plato estrella del Día del Trabajador. Grandes ollas humeantes de este delicioso guiso se preparan en todo el país, desde los sindicatos hasta los hogares, donde muchos argentinos optan por cocinar su propia receta de locro para compartir con familiares y amigos.

    Además, el locro trascendió los límites de los festejos sindicales para llegar a los bodegones barriales y a los restaurantes más exclusivos.

    Fuente: Los Andes

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