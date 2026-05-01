El ex intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia apuntó contra Javier Milei

El diputado provincial y referente del espacio HECHOS, Manuel Passaglia, expresó duras críticas al Gobierno nacional a través de sus red social Twitter, donde aseguró que “la decepción avanza” en medio de la situación económica y social que atraviesa el país.

El diputado provincial y ex intendente de la ciudad de San Nicolás , Manuel Passaglia, volvió a marcar distancia del Gobierno nacional y expresó fuertes críticas al rumbo político y económico, al advertir que “la decepción avanza” en un contexto atravesado por la incertidumbre, la pérdida de empleo y el deterioro social.

A través de sus redes sociales, el referente del espacio HECHOS apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y su equipo de gobierno, a quienes acusó de priorizar la exposición mediática por sobre la resolución de los problemas estructurales del país. Según sostuvo, la agenda oficial se encuentra dominada por discusiones alejadas de las preocupaciones reales de la ciudadanía.

En ese sentido, Passaglia cuestionó el rol del vocero presidencial y las polémicas que, a su entender, concentran la atención pública, dejando en segundo plano temas centrales como el empleo, la producción y la estabilidad económica.

El legislador no solo dirigió sus críticas al oficialismo, sino que también incluyó a sectores de la oposición, a quienes acusó de “hacerle el juego al gobierno”. En su análisis, señaló que gran parte de la dirigencia política replica la lógica de confrontación en redes sociales, buscando visibilidad en lugar de construir soluciones concretas.

Para Passaglia, esta dinámica contribuye a profundizar la grieta política y genera un escenario de mayor desconexión entre la dirigencia y las demandas sociales.

Un llamado a la gestión y las soluciones

En el cierre de su mensaje, el diputado fue contundente al afirmar que “este circo no conduce a nada” y planteó la necesidad de retomar una agenda basada en la gestión, el trabajo y los resultados. En esa línea, insistió en que la salida a la crisis requiere conocimiento de los problemas y una acción política enfocada en dar respuestas concretas.

Las declaraciones se inscriben en un contexto de creciente tensión política y económica, donde distintos actores comienzan a posicionarse frente a un escenario nacional marcado por la incertidumbre y el malestar social.