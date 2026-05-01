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    • Trabajo en transformación: de los oficios al algoritmo, una nueva era laboral toma forma

    Cada Día Internacional de los Trabajadores invita a reflexionar sobre el valor del trabajo y sus cambios.

    1 de mayo de 2026 - 12:05
    La incorporación de inteligencia artificial plantea interrogantes pero también abre oportunidades. &nbsp;

    La incorporación de inteligencia artificial plantea interrogantes pero también abre oportunidades.

     

    INFOBAE

    El Día Internacional de los Trabajadores se conmemora en todo el mundo como símbolo de la lucha por los derechos laborales. Sin embargo, en la actualidad, la efeméride excede su dimensión histórica y se convierte en una instancia para pensar el presente y el futuro del trabajo.

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    En un contexto atravesado por cambios tecnológicos, económicos y sociales, el trabajo ya no puede entenderse únicamente bajo los parámetros tradicionales. Las formas de producir, de aprender y de insertarse laboralmente se modificaron a un ritmo acelerado, obligando a trabajadores y empleadores a adaptarse de manera constante.

    Del oficio a la profesionalización… y el regreso

    Durante años, el camino hacia el trabajo parecía claro: estudiar una carrera, obtener un título y desarrollarse en un ámbito específico. Sin embargo, ese modelo comenzó a resquebrajarse. Hoy, lejos de desaparecer, los oficios vuelven a posicionarse como una opción concreta y necesaria.

    Rubros como la electricidad, la plomería, la carpintería o la mecánica muestran una demanda sostenida, en muchos casos insatisfecha. La falta de mano de obra calificada en estas áreas pone en evidencia un fenómeno llamativo: aquello que durante un tiempo fue relegado, hoy recupera valor y reconocimiento.

    En paralelo, crece el interés por carreras cortas, tecnicaturas y cursos de rápida salida laboral. La formación se vuelve más flexible y orientada a necesidades concretas del mercado, priorizando habilidades prácticas por sobre trayectorias extensas.

    Un mundo laboral en plena transición

    El presente configura un momento bisagra. Las trayectorias laborales lineales, estables y previsibles conviven con nuevas formas de empleo más dinámicas, fragmentadas e incluso inciertas.

    En este escenario, la capacitación continua deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. Aprender, desaprender y volver a aprender forman parte de una lógica que atraviesa tanto a trabajadores jóvenes como a quienes llevan años en actividad.

    La adaptabilidad, la creatividad y la capacidad de resolver problemas emergen como competencias centrales en un mercado que ya no garantiza permanencias, pero sí demanda versatilidad.

    Inteligencia artificial: desafío y oportunidad

    Uno de los factores más influyentes en esta transformación es la expansión de la inteligencia artificial. Herramientas capaces de automatizar tareas, procesar grandes volúmenes de información y asistir en la toma de decisiones están redefiniendo múltiples ocupaciones.

    El impacto alcanza tanto a trabajos manuales como a tareas profesionales. Algunas funciones tienden a desaparecer o a modificarse, mientras que otras nuevas comienzan a surgir vinculadas al desarrollo, control y aplicación de estas tecnologías.

    Lejos de tratarse de un proceso lineal, la incorporación de inteligencia artificial plantea interrogantes sobre el futuro del empleo, pero también abre oportunidades. En muchos casos, no reemplaza al trabajador, sino que lo complementa, potenciando su productividad y ampliando sus posibilidades.

    El antes y el después de la pandemia

    La pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión en la organización del trabajo. La necesidad de sostener la actividad en medio de las restricciones aceleró la adopción del trabajo remoto en sectores donde antes era impensado.

    El home office dejó de ser una excepción para convertirse en una alternativa válida e incluso preferida en muchos casos. Esta modalidad modificó hábitos, rutinas y formas de vinculación, al tiempo que instaló nuevos debates sobre la jornada laboral, la desconexión digital y el equilibrio entre vida personal y profesional.

    Si bien no todos los empleos permiten esta dinámica, la experiencia dejó una enseñanza clara: la flexibilidad llegó para quedarse y forma parte de las nuevas expectativas laborales.

    Una reflexión necesaria

    El 1º de mayo no solo recuerda luchas del pasado, sino que interpela el presente. En un mundo laboral en transformación, poner en valor el trabajo implica reconocer su diversidad, su dinamismo y su importancia en la construcción de la identidad individual y colectiva.

    Revalorizar oficios, acompañar nuevas formas de formación, adaptarse a la tecnología y sostener derechos son parte de un mismo desafío: construir un futuro laboral más justo, inclusivo y acorde a los tiempos que corren.

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