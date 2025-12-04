Ramallo: Premiación del Certamen Literario reunió a jóvenes poetas en el Museo Hércules Rabagliati

El Museo Municipal Hércules Rabagliati celebró una verdadera fiesta poética durante el Acto de Premiación del 6° Certamen Literario, género Poesía, una propuesta cultural que ya es un clásico en el distrito.

El Museo Municipal Hércules Rabagliati fue el escenario central de una emotiva ceremonia que reunió a familias, docentes, autoridades educativas y a jóvenes escritores del distrito. La entrega de premios del 6° Certamen Literario, género Poesía, consolidó una propuesta que, edición tras edición, se afianza como un clásico cultural local.

Organizado por Libellula Movimiento Literario y Cultural, en articulación con el CIIE Ramallo, el certamen recibió producciones poéticas de estudiantes de todos los niveles y modalidades. Los escritos se destacaron por su profundidad, creatividad y mirada sensible sobre distintas problemáticas y emociones que atraviesan a las nuevas generaciones.

El histórico patio del museo ofreció un entorno solemne, acompañado por las Banderas de Ceremonia de diversas instituciones educativas que dieron un marco simbólico único a la celebración. El clima festivo se mezcló con la emoción de los estudiantes finalistas, quienes vivieron la experiencia de compartir sus textos y recibir el reconocimiento público por su trabajo.

Las familias acompañaron activamente la jornada, que buscó no sólo premiar la producción literaria sino también fortalecer la participación de la comunidad en actividades y Espacios culturales . Para muchos de los jóvenes, este fue su primer acercamiento a un escenario artístico de gran visibilidad.

El impulso de proyectos culturales en el distrito

Durante la premiación, representantes de Jefatura Distrital, Región 12 y la Municipalidad de Ramallo destacaron la importancia de avanzar en políticas y propuestas que promuevan la lectura, la escritura y la comprensión lectora en las escuelas.

El certamen es valorado como una herramienta pedagógica que estimula la creatividad, el pensamiento crítico y el compromiso con la palabra escrita. En ese sentido, autoridades y organizadores coincidieron en la necesidad de sostener y ampliar este tipo de iniciativas, que permiten a las infancias y juventudes encontrar espacios genuinos para desarrollar su voz artística.

El evento cerró con una invitación abierta a seguir fortaleciendo el vínculo entre arte y educación, y a continuar acompañando a los nuevos talentos literarios del distrito.