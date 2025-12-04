Rechazaron la reincorporación de Santiago Passaglia a la Legislatura bonaerense. Tenso cruce con Dichiara

En plena madrugada y en medio de una sesión cargada de tensión por la Ley de Financiamiento, la Cámara de Diputados bonaerense rechazó la reincorporación del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia , quien intentó retomar su banca para votar en contra del endeudamiento impulsado por Axel Kicillof .

Tras el rechazo a su reincorporación, Santiago Passaglia apuntó contra Kicillof y denunció un "escándalo"

Kicillof logró la Ley de Financiamiento y quedó autorizado a tomar más de USD 3.000 millones de deuda

La Presidencia del cuerpo argumentó que el jefe comunal no había presentado licencia y que la Constitución provincial impide ejercer dos cargos electivos a la vez.

La controversia estalló apenas pasadas las 00:00 , cuando el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli , consultó si Passaglia había oficializado su licencia como intendente. La respuesta del titular del recinto, Alejandro Dichiara , fue contundente: “No, la licencia todavía no ha sido presentada”. Acto seguido, se informó que solo 87 diputados estaban presentes, número que excluía al mandatario nicoleño.

Passaglia pidió la palabra y alegó que el artículo 4 del Reglamento Interno lo habilitaba a reincorporarse con solo presentarse en el recinto. Pero Dichiara lo frenó: “Usted no forma parte de este cuerpo porque es intendente en este momento. No puede ejercer dos cargos electivos al mismo tiempo”. Ante la insistencia del nicoleño, lanzó una advertencia que tensó el clima: “No haga que le pida a seguridad que lo retire”.

El argumento legal: la Ley Orgánica de las Municipalidades

La Presidencia de Diputados se basó en el artículo 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que un intendente o concejal no puede desempeñar cargos en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, tanto provinciales como nacionales, sin licencia previa.

Según el artículo 63 de la misma norma, el intendente debe solicitar licencia ante el Concejo Deliberante de su distrito, trámite que Passaglia supuestamente no había realizado. Por lo tanto, su nota informando su intención de reincorporarse no era suficiente.

Una escena política en plena negociación clave

La situación se dio mientras el oficialismo negociaba votos para sancionar la Ley de Financiamiento. Passaglia, alineado con sectores opositores que rechazaban el endeudamiento, buscaba recuperar su banca para sumar un voto en contra.

Sin licencia y sin aval reglamentario, su intento terminó frustrado. La tensión se desactivó cuando Tignanelli pidió un cuarto intermedio hasta la 1:30. Pasado ese lapso, el debate continúo sin la presencia del intendente.

El episodio dejó expuesto un conflicto que mezcla interpretación normativa, pulseada política y estrategias de último minuto en una de las sesiones más sensibles del año legislativo.

ESCANDALOSA SESIÓN A LA MADRUGADA: DE ESPALDAS A LOS BONAERENSES PARA REPARTIRSE LOS CARGOS POLÍTICOS QUE SE ESTÁN CREANDO.



El kirchnerismo en un claro abuso de poder, un profundo desconocimiento de las normas y apañado por sus amigos de la política que dicen ser oposición pero… pic.twitter.com/MpfMgVJkjZ — Santi Passaglia (@passaglia_santi) December 4, 2025