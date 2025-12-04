jueves 04 de diciembre de 2025
    • Rechazaron la reincorporación de Santiago Passaglia a la Legislatura bonaerense. Tenso cruce con Dichiara

    La Cámara de Diputados negó el regreso de Santiago Passaglia: sin licencia como intendente, no podía ocupar su banca. Hubo cruces, advertencias y un cuarto intermedio.

    4 de diciembre de 2025 - 09:00
    El cruce entre Santiago Passaglia y Alexis Guerrera

    El cruce entre Santiago Passaglia y Alexis Guerrera

    Diputados BA
    La Presidencia del cuerpo argumentó que el jefe comunal no había presentado licencia y que la Constitución provincial impide ejercer dos cargos electivos a la vez.

    La controversia

    La controversia estalló apenas pasadas las 00:00, cuando el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, consultó si Passaglia había oficializado su licencia como intendente. La respuesta del titular del recinto, Alejandro Dichiara, fue contundente: “No, la licencia todavía no ha sido presentada”. Acto seguido, se informó que solo 87 diputados estaban presentes, número que excluía al mandatario nicoleño.

    Passaglia pidió la palabra y alegó que el artículo 4 del Reglamento Interno lo habilitaba a reincorporarse con solo presentarse en el recinto. Pero Dichiara lo frenó: “Usted no forma parte de este cuerpo porque es intendente en este momento. No puede ejercer dos cargos electivos al mismo tiempo”. Ante la insistencia del nicoleño, lanzó una advertencia que tensó el clima: “No haga que le pida a seguridad que lo retire”.

    El argumento legal: la Ley Orgánica de las Municipalidades

    La Presidencia de Diputados se basó en el artículo 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que un intendente o concejal no puede desempeñar cargos en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, tanto provinciales como nacionales, sin licencia previa.

    Según el artículo 63 de la misma norma, el intendente debe solicitar licencia ante el Concejo Deliberante de su distrito, trámite que Passaglia supuestamente no había realizado. Por lo tanto, su nota informando su intención de reincorporarse no era suficiente.

    Una escena política en plena negociación clave

    La situación se dio mientras el oficialismo negociaba votos para sancionar la Ley de Financiamiento. Passaglia, alineado con sectores opositores que rechazaban el endeudamiento, buscaba recuperar su banca para sumar un voto en contra.

    Sin licencia y sin aval reglamentario, su intento terminó frustrado. La tensión se desactivó cuando Tignanelli pidió un cuarto intermedio hasta la 1:30. Pasado ese lapso, el debate continúo sin la presencia del intendente.

    El episodio dejó expuesto un conflicto que mezcla interpretación normativa, pulseada política y estrategias de último minuto en una de las sesiones más sensibles del año legislativo.

    Dejá tu comentario

