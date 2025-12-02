Ramallo abre su temporada de verano con expectativas y foco en la tranquilidad del destino

martes 02 de diciembre de 2025
    2 de diciembre de 2025 - 12:16
    Ramallo presentó la temporada 2025-26

    Ramallo presentó la temporada 2025-26

    Ramallo se prepara para inaugurar oficialmente la temporada de verano 2025/26 este miércoles 3 de diciembre en el parador municipal. En la antesala del lanzamiento, la empresaria turística Florencia Petri analizó el presente del sector, los desafíos inmediatos y los atributos que consolidan al distrito como un destino cada vez más elegido en la provincia.

    La tranquilidad y la playa libre, los pilares del atractivo turístico

    Petri destacó que los visitantes de grandes ciudades valoran especialmente la tranquilidad del distrito, el ambiente familiar y la sensación de seguridad. Subrayó además el carácter único de la costa ramallense, abierta y gratuita, donde se puede caminar sin barreras ni ingresos pagos, una característica que sorprende a quienes llegan por primera vez.

    Turismo en crecimiento: nuevos hábitos y servicios en demanda

    La empresaria remarcó la diversidad del público que elige Ramallo: familias, parejas, grupos de amigos y un incremento notable de visitantes que viajan con mascotas. En las cabañas, la aceptación de animales se volvió clave. “Para muchos, la mascota es parte de la familia”, señaló, y destacó que la privacidad y los espacios amplios son determinantes al momento de reservar.

    Desafíos: transporte, servicios y fortalecimiento institucional

    Petri indicó que, aunque la playa se mantiene en buenas condiciones gracias al compromiso de vecinos y turistas, persisten dificultades en el transporte, con horarios de micros poco convenientes. Además, mencionó que la Cámara de Turismo avanza en la obtención de su personería jurídica y valoró la participación en la Feria Internacional de Turismo, donde Ramallo ganó visibilidad.

    Hacia el cierre, se mostró optimista respecto de la nueva temporada: “Esperemos que el clima acompañe. Ramallo tiene mucho para ofrecer y seguimos creciendo año tras año”.

