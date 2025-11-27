jueves 27 de noviembre de 2025
    • Ramallo: Poletti, más complicado, la Corte falló a favor de Ternium por las tasas

    La Corte Suprema validó el reclamo de Ternium y dejó sin efecto el aumento de la tasa de seguridad e higiene fijado por el intendente de Ramallo, Poletti.

    27 de noviembre de 2025 - 13:38
    La Corte Suprema falló a favor de Ternium y dejó al intendente Mauro Poletti en una posición aún más delicada, luego de que el incremento de la tasa de Seguridad e Higiene fuera declarado inválido.

    Google

    El conflicto entre el Municipio de Ramallo y Ternium sumó un capítulo decisivo luego de que la Corte Suprema fallara a favor de la compañía y rechazara el aumento de la tasa de Seguridad e Higiene dispuesto por el intendente Mauro Poletti. El revés judicial agrava aún más la situación financiera del gobierno local.

    El Subsecretario de Deporte bonaerense, Cristian Cardozo, y directivos de la Federación Universitaria Argentina (FUA) visitaron Ramallo para analizar su potencial como sede.

    Ramallo se perfila como candidata ideal para los Juegos Universitarios de deporte Playa 2026
    Ramallo fue sede del Abierto Argentino de Jet Ski y Motos de Agua

    Ramallo vibró con la tercera fecha del Abierto Argentino de Jet Ski y Motos de Agua

    La Corte Suprema avaló el reclamo de Ternium

    El máximo tribunal del país le dio la razón a la empresa del Grupo Techint, que se oponía al incremento fijado por el Municipio: pasar de 172.000 a 330.000 pesos por empleado en concepto de Seguridad e Higiene. La medida había sido impulsada por Poletti para reclamar una presunta deuda superior a los 900 millones de pesos.

    Un duro golpe para la gestión de Mauro Poletti

    Con este fallo, el intendente queda en una posición más delicada. La invalidación del aumento reduce las expectativas municipales de cobrar la millonaria cifra que reclamaban a Ternium y profundiza las tensiones entre el Ejecutivo y el sector productivo. La sentencia judicial expone decisiones políticas que ahora generan consecuencias económicas inmediatas.

    Crisis financiera en Ramallo: deuda récord y servicios en tensión

    El revés se suma a un panorama económico crítico: la deuda municipal supera los 7.190 millones de pesos y crece la preocupación entre proveedores y vecinos. La situación, lejos de responder a circunstancias externas, está vinculada —según fuentes consultadas— a una serie de decisiones erradas, falta de planificación y un manejo discrecional de los recursos que deterioró el funcionamiento del Municipio.

    Temas
    La Provincia de Buenos Aires dio un paso fundamental para el futuro energético del partido de San Pedro al confirmar la inclusión de la obra de la nueva Subestación Transformadora de 132 kV y 60 MVA dentro del Presupuesto Provincial 2026.

    San Pedro: la Provincia confirma la obra de la nueva subestación de 132 kV en el Presupuesto 2026

