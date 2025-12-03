Ramallo: alertan sobre estafas con falsos turnos de vacuna contra el dengue

El Hospital “José María Gomendio” emitió una urgente advertencia a la comunidad ante una ola de intentos de estafa que están utilizando el nombre y la imagen de la institución. El Norte

El Hospital José María Gomendio de Ramallo emitió una alerta urgente ante una serie de estafas telefónicas que simulan ofrecer turnos para la vacuna contra el dengue. Los delincuentes envían enlaces que permiten hackear WhatsApp y luego solicitan dinero a contactos de las víctimas, poniendo en riesgo la seguridad digital de la comunidad.

Cómo operan las estafas con turnos de vacuna Los estafadores llaman a los vecinos haciéndose pasar por personal del hospital. Utilizan números de San Pedro, Escobar y San Nicolás y muestran la foto del Hospital Gomendio en su perfil. Luego, solicitan realizar trámites y envían enlaces maliciosos que permiten acceder a las cuentas de WhatsApp de las víctimas.

Riesgos para la seguridad digital de los vecinos Al ingresar al enlace proporcionado, la víctima pierde el control total de su cuenta de WhatsApp. Posteriormente, los delincuentes contactan a amigos y familiares solicitando transferencias de dinero, consumando la estafa. Esta modalidad combina engaño telefónico y ataque informático, poniendo en riesgo tanto información personal como económica.

Cómo protegerse y realizar turnos reales El Hospital Gomendio aclaró que nunca otorga turnos por teléfono o mensajes. El único canal oficial para solicitar la vacuna contra el dengue es la aplicación “MiPBA” de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades locales ya fueron notificadas y recomiendan extremar precauciones, desconfiar de llamadas sospechosas y no hacer clic en enlaces desconocidos.

La comunidad de Ramallo debe mantenerse alerta ante esta ola de estafas, priorizando siempre los canales oficiales de comunicación y reportando cualquier intento de fraude a las autoridades.

Compartí esta nota en redes sociales:





