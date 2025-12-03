miércoles 03 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: alertan sobre estafas con falsos turnos de vacuna contra el dengue

    El Hospital Gomendio de Ramallo denunció llamadas fraudulentas que buscan hackear WhatsApp de vecinos y pedir dinero usando su nombre y la vacuna como engaño.

    3 de diciembre de 2025 - 12:03
    El Hospital “José María Gomendio” emitió una urgente advertencia a la comunidad ante una ola de intentos de estafa que están utilizando el nombre y la imagen de la institución.

    El Hospital “José María Gomendio” emitió una urgente advertencia a la comunidad ante una ola de intentos de estafa que están utilizando el nombre y la imagen de la institución.

    El Norte

    El Hospital José María Gomendio de Ramallo emitió una alerta urgente ante una serie de estafas telefónicas que simulan ofrecer turnos para la vacuna contra el dengue. Los delincuentes envían enlaces que permiten hackear WhatsApp y luego solicitan dinero a contactos de las víctimas, poniendo en riesgo la seguridad digital de la comunidad.

    Lee además
    El Centro Universitario “José Orlando Gaeto” amplía su oferta académica con más de 50 carreras gratuitas y a distancia

    Ramallo abrió la inscripción a más de 50 carreras universitarias gratuitas en el CUM
    Ramallo presentó la temporada 2025-26

    Ramallo abre su temporada de verano con expectativas y foco en la tranquilidad del destino

    Cómo operan las estafas con turnos de vacuna

    Los estafadores llaman a los vecinos haciéndose pasar por personal del hospital. Utilizan números de San Pedro, Escobar y San Nicolás y muestran la foto del Hospital Gomendio en su perfil. Luego, solicitan realizar trámites y envían enlaces maliciosos que permiten acceder a las cuentas de WhatsApp de las víctimas.

    Riesgos para la seguridad digital de los vecinos

    Al ingresar al enlace proporcionado, la víctima pierde el control total de su cuenta de WhatsApp. Posteriormente, los delincuentes contactan a amigos y familiares solicitando transferencias de dinero, consumando la estafa. Esta modalidad combina engaño telefónico y ataque informático, poniendo en riesgo tanto información personal como económica.

    Cómo protegerse y realizar turnos reales

    El Hospital Gomendio aclaró que nunca otorga turnos por teléfono o mensajes. El único canal oficial para solicitar la vacuna contra el dengue es la aplicación “MiPBA” de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades locales ya fueron notificadas y recomiendan extremar precauciones, desconfiar de llamadas sospechosas y no hacer clic en enlaces desconocidos.

    La comunidad de Ramallo debe mantenerse alerta ante esta ola de estafas, priorizando siempre los canales oficiales de comunicación y reportando cualquier intento de fraude a las autoridades.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo abrió la inscripción a más de 50 carreras universitarias gratuitas en el CUM

    Ramallo abre su temporada de verano con expectativas y foco en la tranquilidad del destino

    Fentanilo mortal: exempleados de Laboratorios Ramallo revelan fallas y falsificaciones internas

    Ramallo: Ternium cerró 2025 con su megafiesta música en vivo, sorteos y actividades para toda la familia

    Ramallo: Zubiette afirmó que Ternium busca dilatar los juicios y el Municipio acelera la cesión de deudas

    Ramallo: Municipio y el Concejo Deliberante avanzan en la cesión de un tramo urbano de la Ruta Provincial 51

    San Nicolás: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas severas y ráfagas intensas en la región

    Ramallo: Preocupación en el Delta, isleños reclaman controles y un destacamento policial urgente

    Ramallo: Poletti, más complicado, la Corte falló a favor de Ternium por las tasas

    Ramallo se perfila como candidata ideal para los Juegos Universitarios de deporte Playa 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Comienza la obra de reparación del paso nivel

    San Pedro: Corte total en la Ruta 191 por obras ferroviarias que seguirán hasta mediados de enero

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Guillermo Mañé actualmente trabaja en su taller en la localidad de Rojas.
    Cultura

    Cien Tormentas: la nueva geografía emocional de Guillermo Mañé
    Entre las ciudades con más presencia, se destaca Buenos Aires que se consolida como una potencia gastronómica con ocho restaurantes clasificados; seguida de Lima, con siete; y Santiago, con cinco.

    La gastronomía argentina se adueñó del Latin America's 50 Best Restaurants

    La fecha límite es el miércoles 10 de diciembre.

    INAES: vence el plazo para digitalizar la nómina de asociados de cooperativas y mutuales

    La U13 de Argentino durante la celebración luego de derrotar a Sports en la final.

    Doble coronación para Argentino: campeón en U15 y U13

    La jornada invita a destacar a los médicos, quienes dedican su vida a asistir pacientes, brindar primeros auxilios, prevenir y tratar enfermedades.

    Día del Médico: vocación, ciencia y comunidad en tiempos de desafíos