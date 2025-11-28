San Nicolás: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas severas y ráfagas intensas en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad que afectarán a San Nicolás Google

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla para este sábado 29 de noviembre, con pronóstico de tormentas fuertes, abundante actividad eléctrica y ráfagas intensas que afectarán a San Nicolás, Ramallo y zonas cercanas. El aviso detalla posibles chaparrones severos a lo largo de toda la jornada, con etapas de mayor intensidad.

Actualización del SMN: cómo evolucionó la alerta meteorológica La advertencia inicial había sido publicada el día jueves, tal como informó EL NORTE, pero el SMN actualizó el reporte este viernes cerca de las 18, extendiendo el período de alerta para la mañana, la tarde y la noche del sábado. Según indicaron, el sistema de inestabilidad podría intensificarse en distintos momentos del día, con núcleos de tormenta de rápida formación.

Zonas afectadas por el temporal y niveles de riesgo El área de cobertura incluye los partidos de San Nicolás y Ramallo, en el norte de la provincia de Buenos Aires; Constitución, en Santa Fe; y Victoria y Gualeguay, en Entre Ríos. De acuerdo al organismo meteorológico, las tormentas podrán ser localmente fuertes y extenderse durante varias horas, con desplazamiento hacia el centro y este del país.

Pronóstico de lluvias, viento y medidas de prevención El SMN anticipa chaparrones intensos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas superiores a los 75 km/h. Las precipitaciones estimadas oscilan entre 30 y 65 milímetros, aunque podrían registrarse acumulados mayores en sectores puntuales, según el sistema de avisos de San Nicolás. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar circular en zonas anegadas y resguardar objetos que puedan volarse por la acción del viento.

