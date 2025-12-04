San Pedro será sede del 5° Congreso Internacional sobre adicciones y salud mental en 2026

Red Mundial de Salud Mental y Suicidio, donde se confirmó que la ciudad de San Pedro será la sede del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidios en octubre de 2026. Google-ilustrativa

San Pedro fue oficialmente designada sede del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidios, un encuentro que se desarrollará en octubre de 2026 y que reunirá a especialistas de distintos países. La confirmación llegó durante una reunión encabezada por el intendente Cecilio Salazar y referentes de la Red Mundial de Salud Mental.

Reunión clave para fortalecer políticas de salud mental Durante el encuentro, Salazar estuvo acompañado por funcionarios del área social y sanitaria del Municipio, quienes analizaron junto a la Red Mundial la necesidad de reforzar políticas territoriales. Se remarcó la importancia de articular con instituciones, organizaciones comunitarias y organismos internacionales para mejorar la planificación y el abordaje integral.

Un reconocimiento al compromiso local de San Pedro La elección de la ciudad como sede del congreso internacional responde al sostenido trabajo municipal en la promoción de espacios de sensibilización y cooperación vinculados a la salud mental. Desde la Red destacaron la voluntad del distrito para profundizar estrategias conjuntas y generar ámbitos de formación y diálogo.

Un evento académico que reunirá a especialistas de todo el mundo El congreso, que se realizará del 1 al 3 de octubre de 2026, incluirá jornadas de capacitación, intercambio de experiencias, presentación de avances científicos y mesas de reflexión. La propuesta apunta a fortalecer herramientas de prevención, acompañamiento y atención comunitaria, consolidando a San Pedro como punto de referencia regional en la temática.

Compartí esta nota en redes sociales:





