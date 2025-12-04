jueves 04 de diciembre de 2025
    • San Pedro será sede del 5° Congreso Internacional sobre adicciones y salud mental en 2026

    San Pedro fue confirmada como sede del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidios.

    4 de diciembre de 2025 - 14:07
    Red Mundial de Salud Mental y Suicidio, donde se confirmó que la ciudad de San Pedro será la sede del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidios en octubre de 2026.

    Google-ilustrativa

    San Pedro fue oficialmente designada sede del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidios, un encuentro que se desarrollará en octubre de 2026 y que reunirá a especialistas de distintos países. La confirmación llegó durante una reunión encabezada por el intendente Cecilio Salazar y referentes de la Red Mundial de Salud Mental.

    El Programa de Cannabis Medicinal del Municipio de San Pedro participó de la Jornada Aniversario del Programa de Cannabis Terapéutico de la Provincia de Buenos Aires, realizada en la ciudad de La Plata. 

    El Centro de Comercio e Industria de San Pedro impulsó una nueva etapa para su Cámara de Turismo, buscando fortalecer la actividad local a través de una articulación directa con el gobierno municipal.

    San Pedro: El Centro de Comercio relanza su Cámara de Turismo y avanza en una agenda conjunta con el Municipio

    Reunión clave para fortalecer políticas de salud mental

    Durante el encuentro, Salazar estuvo acompañado por funcionarios del área social y sanitaria del Municipio, quienes analizaron junto a la Red Mundial la necesidad de reforzar políticas territoriales. Se remarcó la importancia de articular con instituciones, organizaciones comunitarias y organismos internacionales para mejorar la planificación y el abordaje integral.

    Un reconocimiento al compromiso local de San Pedro

    La elección de la ciudad como sede del congreso internacional responde al sostenido trabajo municipal en la promoción de espacios de sensibilización y cooperación vinculados a la salud mental. Desde la Red destacaron la voluntad del distrito para profundizar estrategias conjuntas y generar ámbitos de formación y diálogo.

    Un evento académico que reunirá a especialistas de todo el mundo

    El congreso, que se realizará del 1 al 3 de octubre de 2026, incluirá jornadas de capacitación, intercambio de experiencias, presentación de avances científicos y mesas de reflexión. La propuesta apunta a fortalecer herramientas de prevención, acompañamiento y atención comunitaria, consolidando a San Pedro como punto de referencia regional en la temática.

    Temas
