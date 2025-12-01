lunes 01 de diciembre de 2025
    • Fentanilo mortal: exempleados de Laboratorios Ramallo revelan fallas y falsificaciones internas

    Ex trabajadores denunciaron manipulación de cultivos bacteriológicos, ventas de lotes contaminados y encubrimiento en Laboratorios Ramallo.

    1 de diciembre de 2025 - 15:24
    La causa por el fentanilo contaminado suma nuevas declaraciones que apuntan a irregularidades graves en Laboratorios Ramallo

    Google

    La causa por el fentanilo contaminado suma nuevas declaraciones que apuntan a irregularidades graves en Laboratorios Ramallo. Ex empleados revelaron que lotes con resultados positivos en cultivos bacteriológicos se comercializaban igual, acompañados de falsificación de registros y encubrimiento sistemático, confirmando un patrón de negligencia que habría contribuido a la mayor tragedia sanitaria del país.

    Controles alterados y lotes comerciales pese a resultados positivos

    Ex trabajadores detallaron que los análisis microbiológicos se repetían incluso tras resultados positivos, pero eso no impedía la distribución de los medicamentos. Los testigos aseguraron que la presión comercial y las instrucciones “desde arriba” priorizaban la venta por encima de la seguridad sanitaria.

    Falsificación de documentación y encubrimiento de irregularidades

    Los resultados de los cultivos se registraban en cuadernos específicos, pero desaparecían ante inspecciones de la ANMAT. Los empleados también denunciaron alteración de planillas, ocultamiento de reactivos vencidos y “dibujado” de resultados para simular controles exitosos.

    Impacto y consecuencias de la negligencia en la salud pública

    Los testimonios se suman a la investigación sobre la distribución de fentanilo contaminado, vinculada a 173 muertes. La causa busca establecer responsabilidades penales y analizar cómo las prácticas irregulares en la planta contribuyeron a la tragedia sanitaria más grave de la historia argentina.

