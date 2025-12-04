Baradero: Investigan una grave denuncia contra el director del penal

Una agente de la UP N° 11 de Baradero denunció a su superior por supuesto abuso sexual

La Justicia investiga una denuncia de una agente penitenciaria que acusó al director de la Unidad Penal N° 11 de Baradero por un presunto abuso sexual ocurrido dentro del establecimiento. El funcionario fue desplazado de su cargo mientras avanza la causa, que quedó radicada en la fiscalía especializada en violencia institucional.

El fiscal Darío Giagnorio, titular de la UFI N° 13 tematizada en Violencia Institucional, se encuentra al frente de la investigación que se abrió tras la denuncia de una agente penitenciaria de 32 años.

Según trascendió, la mujer habría sido agredida dentro de la institución durante su horario laboral. La denunciante cumple un régimen de trabajo de cuatro jornadas dentro del penal y tres días de franco semanales.

Aunque los hechos habrían ocurrido varios días antes, la fiscalía tomó intervención la semana pasada luego de recibir las actuaciones preliminares. La agente se presentó para ratificar su denuncia acompañada por personal del área de Recursos Humanos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

De inmediato se inició un sumario administrativo interno y la autoridad judicial dispuso medidas para avanzar en la recolección de pruebas y testimonios.

Decisión del Servicio Penitenciario Bonaerense y desplazamiento del director

El 28 de noviembre, el SPB resolvió separar preventivamente del cargo al inspector mayor Oscar Espinoza, director de la Unidad Penal N° 11. Se comunicó que el funcionario, de 47 años, sería trasladado a una dependencia de Florencio Varela, donde permanecerá sin función específica hasta que se defina su situación procesal.

La decisión apunta a garantizar el desarrollo de la investigación sin interferencias y con resguardo para la denunciante y el resto del personal.

En reemplazo de Espinoza, el organismo designó como nuevo director al prefecto mayor Nicolás Diego Armando Salva, quien hasta entonces se desempeñaba como subdirector de Seguridad en la Unidad 41 de Campana.

Cómo es la Unidad Penal 11 de Baradero y quiénes están alojados

La Unidad Penal 11 está ubicada en la ciudad bonaerense de Baradero y aloja aproximadamente a 180 internos varones catalogados con buena conducta. Se trata de un establecimiento de mediana seguridad que funciona bajo un régimen semiabierto tipo granja.

A diferencia de otras unidades penitenciarias, no posee muros perimetrales, sino un alambrado que delimita el predio. Allí son derivados internos que se encuentran próximos a cumplir su pena y obtener la libertad, por lo que el enfoque institucional está centrado en la reinserción social y la preparación para el egreso.

Mientras avanza la investigación penal, la denuncia generó profunda preocupación en el ámbito penitenciario de la región y abrió un debate sobre los mecanismos internos de control, acompañamiento y resguardo para el personal.