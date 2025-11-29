Ramallo: Municipio y el Concejo Deliberante avanzan en la cesión de un tramo urbano de la Ruta Provincial 51

El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la municipalización de un tramo de la Ruta Provincial 51 HCD Ramallo

El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la municipalización de un tramo estratégico de 4,83 kilómetros de la Ruta Provincial 51, una decisión que permitirá al Municipio administrar, mantener y mejorar uno de los accesos más transitados de la ciudad. La medida obtuvo mayoría, aunque generó abstenciones y un voto en contra.

Un tramo clave para el acceso a la ciudad El proyecto, impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal, establece la incorporación a la órbita local del segmento comprendido entre el puente ferroviario sobre la Ruta 1001 y la intersección de la Ruta 51 con Avenida Savio. Se trata del principal acceso a la localidad cabecera y de una zona densamente poblada, donde conviven viviendas y establecimientos educativos.

Qué permitirá la municipalización Con el cambio de jurisdicción, el Municipio podrá intervenir directamente en tareas de mantenimiento vial, iluminación, semaforización y mejoras urbanísticas. También se abre la posibilidad de instalar radares para el control de velocidad, un punto que forma parte de la planificación futura orientada a reforzar la seguridad vial en el área.

Cómo votaron los concejales La iniciativa fue acompañada por la mayoría del cuerpo deliberativo, validando el avance del expediente ante la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, que ahora deberá formalizar la cesión definitiva. Votaron a favor los concejales oficialistas de Unión por la Patria, junto con Soledad Agotegaray y Aracelli Natalucci de Juntos por Ramallo. Se abstuvieron los ediles de Juntos UCR y José Silveira, mientras que Mercedes Grilli emitió el único voto negativo.

