sábado 29 de noviembre de 2025
    • Ramallo: Municipio y el Concejo Deliberante avanzan en la cesión de un tramo urbano de la Ruta Provincial 51

    El HCD de Ramallo aprobó que el municipio asuma la jurisdicción de 4,83 km de la Ruta 51, un sector estratégico para el acceso a la ciudad.

    29 de noviembre de 2025 - 12:42
    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la municipalización de un tramo de la Ruta Provincial 51

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la municipalización de un tramo de la Ruta Provincial 51

    HCD Ramallo

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la municipalización de un tramo estratégico de 4,83 kilómetros de la Ruta Provincial 51, una decisión que permitirá al Municipio administrar, mantener y mejorar uno de los accesos más transitados de la ciudad. La medida obtuvo mayoría, aunque generó abstenciones y un voto en contra.

    El asesor letrado del Municipio de Ramallo, Ignacio Zubiette, detalló el mecanismo que impulsa el Ejecutivo para acelerar el ingreso de fondos ante la millonaria deuda que mantienen distintos contribuyentes —entre ellos Ternium Siderar— con el Estado local.

    Ramallo: Zubiette afirmó que Ternium busca dilatar los juicios y el Municipio acelera la cesión de deudas
    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad que afectarán a San Nicolás 

    San Nicolás: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas severas y ráfagas intensas en la región

    Un tramo clave para el acceso a la ciudad

    El proyecto, impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal, establece la incorporación a la órbita local del segmento comprendido entre el puente ferroviario sobre la Ruta 1001 y la intersección de la Ruta 51 con Avenida Savio. Se trata del principal acceso a la localidad cabecera y de una zona densamente poblada, donde conviven viviendas y establecimientos educativos.

    Qué permitirá la municipalización

    Con el cambio de jurisdicción, el Municipio podrá intervenir directamente en tareas de mantenimiento vial, iluminación, semaforización y mejoras urbanísticas. También se abre la posibilidad de instalar radares para el control de velocidad, un punto que forma parte de la planificación futura orientada a reforzar la seguridad vial en el área.

    Cómo votaron los concejales

    La iniciativa fue acompañada por la mayoría del cuerpo deliberativo, validando el avance del expediente ante la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, que ahora deberá formalizar la cesión definitiva. Votaron a favor los concejales oficialistas de Unión por la Patria, junto con Soledad Agotegaray y Aracelli Natalucci de Juntos por Ramallo. Se abstuvieron los ediles de Juntos UCR y José Silveira, mientras que Mercedes Grilli emitió el único voto negativo.

